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Обговорили військову допомогу та санкції проти рф: Стефанчук провів зустріч з Боррелем

Обговорили військову допомогу та санкції проти рф: Стефанчук провів зустріч з Боррелем

Київ • УНН

 • 22701 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем, щоб обговорити подальшу військову допомогу Україні, імплементацію мирної формули, гарантії безпеки ЄС, санкції проти Росії та конфіскацію російських активів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч з віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем. Сторони обговорили подальшу військову допомогу Україні, а також питання реалізації Формули миру, безпекові гарантії ЄС, санкції проти рф і конфіскацію активів рф. Про це Стефанчук написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Сьогодні міста України, зокрема, і Київ, були під черговою масованою атакою ворога. Тому передусім під час зустрічі з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки – віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем обговорив військову підтримку України

- написав Стефанчук.

Голова ВР подякував країнам членам ЄС за вже надану Україні оборонну допомогу, а також обговорив з Боррелем пріоритети для країни, зокрема продовження практичної реалізації спільного плану ЄС і прискорення поставок артилерійських боєприпасів в Україну.

Детально окреслив наші основні потреби, серед яких системи ППО, ракети великої дальності, сучасні бойові літаки, артилерія та боєприпаси. Також під час зустрічі привітав ухвалення рішення ЄС щодо фінансового інструменту для України

- додав Стефанчук.

Спікер Ради обговорив з Боррелем також питання подальших практичних кроків у світлі історичного рішення Європейської Ради про відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

Україна вітає початок скринінгу українського законодавства щодо його відповідності acquis ЄС та очікує на невідкладне затвердження переговорної рамки після оцінки Єврокомісією виконання Україною законодавчих змін. Обговорили питання реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, безпекові гарантії ЄС, санкції проти рф і конфіскацію активів рф

- резюмував Стефанчук.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з головою Народних Зборів Болгарії Росеном Желязковим. Стефанчук подякував за підтримку України, а також сторони обговорили шлях України в ЄС і НАТО та конфіскацію активів рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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