Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. Стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине, а также вопросы реализации Формулы мира, гарантии безопасности ЕС, санкции против рф и конфискацию активов рф. Об этом Стефанчук написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сегодня города Украины, в частности, и Киев, были под очередной массированной атакой врага. Поэтому прежде всего во время встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем обсудил военную поддержку Украины - написал Стефанчук.

Председатель ВР поблагодарил страны-члены ЕС за уже предоставленную Украине оборонную помощь, а также обсудил с Боррелем приоритеты для страны, в частности продолжение практической реализации совместного плана ЕС и ускорение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.

Подробно очертил наши основные потребности, среди которых системы ПВО, ракеты большой дальности, современные боевые самолеты, артиллерия и боеприпасы. Также во время встречи приветствовал принятие решения ЕС относительно финансового инструмента для Украины - добавил Стефанчук.

Спикер Рады обсудил с Боррелем также вопросы дальнейших практических шагов в свете исторического решения Европейского Совета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украина приветствует начало скрининга украинского законодательства на предмет его соответствия acquis ЕС и ожидает безотлагательного утверждения переговорной рамки после оценки Еврокомиссией выполнения Украиной законодательных изменений. Обсудили вопросы реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности ЕС, санкции против рф и конфискацию активов рф - резюмировал Стефанчук.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым. Стефанчук поблагодарил за поддержку Украины, а также стороны обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф.