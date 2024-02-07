Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. Стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине, а также вопросы реализации Формулы мира, гарантии безопасности ЕС, санкции против рф и конфискацию активов рф. Об этом Стефанчук написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Сегодня города Украины, в частности, и Киев, были под очередной массированной атакой врага. Поэтому прежде всего во время встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем обсудил военную поддержку Украины
Председатель ВР поблагодарил страны-члены ЕС за уже предоставленную Украине оборонную помощь, а также обсудил с Боррелем приоритеты для страны, в частности продолжение практической реализации совместного плана ЕС и ускорение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.
Подробно очертил наши основные потребности, среди которых системы ПВО, ракеты большой дальности, современные боевые самолеты, артиллерия и боеприпасы. Также во время встречи приветствовал принятие решения ЕС относительно финансового инструмента для Украины
Спикер Рады обсудил с Боррелем также вопросы дальнейших практических шагов в свете исторического решения Европейского Совета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Украина приветствует начало скрининга украинского законодательства на предмет его соответствия acquis ЕС и ожидает безотлагательного утверждения переговорной рамки после оценки Еврокомиссией выполнения Украиной законодательных изменений. Обсудили вопросы реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности ЕС, санкции против рф и конфискацию активов рф
Напомним
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым. Стефанчук поблагодарил за поддержку Украины, а также стороны обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф.
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.
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