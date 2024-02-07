"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили конфискацию российских активов, санкции, евроинтеграцию и военную поддержку - Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов, сообщил глава правительства в среду, пишет УНН.

Помогать Украине всем, что необходимо для победы. Мощные слова поддержки от Жозепа Борреля. Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов. Обсудили военную поддержку, усиление санкций, конфискацию российских активов и европейскую интеграцию. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку - написав Шмыгаль в X.

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