Украина и ЕС обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции, закрепление свободного режима торговли - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили дальнейшие совместные шаги в сфере европейской интеграции. Одним из главных направлений этого года в торговых отношениях с ЕС является работа с целью закрепить полностью свободный режим торговли в Соглашении об ассоциации. Об этом сообщил Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Обсудили наши дальнейшие совместные шаги в сфере европейской интеграции. Приветствуем решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию. Считаем важным закрепить полностью свободный режим торговли в Соглашении об ассоциации. Это одно из главных направлений нашей работы в этом году в торговых отношениях с ЕС - сообщил Шмыгаль.

Также он сообщил, что они подняли вопрос усиления санкций против агрессора, а также конфискацию российских активов.

"На очереди - создание юридического механизма, который позволит конфисковать замороженные российские активы и направить их на нужды Украины. Благодарен Жозепу Боррелю за сильные слова поддержки, что Украине надо помогать всем, что ей необходимо до победы", - отметил Шмыгаль.

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Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили конфискацию российских активов, санкции, евроинтеграцию и военную поддержку - Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов.