У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
Киев • УНН
Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга
Украина уже идет гораздо более быстрым темпом, чем другие страны-кандидаты на вступление в ЕС по процедуре скрининга Еврсоюзом законодательства. Об этом журналисту УНН заявил советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, рассказав, на каком этапе сейчас Киев и, какие особенности проведения скрининга на пути в ЕС.
Детали
"Официальный скрининг каждого государства-кандидата является частью переговорного процесса по вступлению в ЕС. Его особенности описаны в методологии расширения Европейского Союза, которая последний раз была обновлена в 2020 году. Его основная цель - определить степень нормативно-правового приближения законодательства Украины к нормам права (acquis) ЕС, а также те шаги, которые Украина должна сделать для того, чтобы усилить свои институты и имплементировать на достаточном уровне право ЕС, для будущего функционирования в качестве члена ЕС. Это право ЕС разделено на 33 переговорных раздела (разделы 34 - "институты" и 35 "другие вопросы" не являются частью скрининга)", - пояснил Нагорняк.
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Он отметил, что официальный скрининг в отношении Украины включает в себя несколько основных этапов:
1) Explanatory Sessions (Разъясняющие сессии) - на этом этапе ЕС разъясняет особенность функционирования права ЕС в каждом из 33 разделов и проводит непосредственные встречи с Украиной, где наши министерства и ведомства смогут задать представителям Еврокомиссии все уточняющие вопросы. Эта фаза должна продлиться до конца мая 2024 года.
2) Bilateral Meetings (Двусторонние встречи) - во время этого этапа Украинская сторона представляет свое видение имплементации актов права ЕС в соответствующих разделах и отвечает на уточняющие вопросы Еврокомиссии о готовности и возможности финансирования соответствующих реформ.
"Сейчас мы не можем сказать точно, сколько продлится эта фаза, поскольку пока не получили четкого календарного плана от Еврокомиссии. Для отдельных государств-кандидатов эта фаза длилась более чем полгода", - сказал Нагорняк.
По его словам, после завершения двусторонних встреч по каждому разделу скрининга Европейская комиссия готовит Screening Report (Скрининговый отчет), который представляет видение Украины и Еврокомиссии о состоянии нормативно-правового приближения Украины к праву ЕС в данном разделе, и предоставляет четкие рекомендации, что Украине нужно сделать для достижения необходимого прогресса.
"Именно на основе этих отчетов Еврокомиссия готовит benchmarks (условия) открытия и закрытия переговоров относительно членства Украины в ЕС в данном конкретном переговорном разделе", - сказал Нагорняк.
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На вопрос, какой срок проведения предусматривает процедура скрининга законодательства Украины, Нагорняк ответил: "Благодаря проведению в 2023 году так называемого "селф-скрининга", Украина довольно сильно подготовилась к официальному скринингу. Мы можем довольно оперативно отвечать на все вопросы, которые интересуют Еврокомиссию".
Нагорняк отметил, что Еврокомиссия уже пошла Украине на встречу и поделилась материалами скрининга с Северной Македонией и Албанией, что поможет в подготовке к двусторонним встречам с ЕС.
Поэтому, есть уверенность, что если этот процесс можно ускорить, то мы каждую возможность для этого будем использовать. Сейчас мы уже идем в гораздо более быстром темпе, чем другие страны-кандидаты
Также он сообщил, на каком этапе сейчас процедура скрининга.
"Мы сейчас начинаем Explanatory Sessions (Разъясняющие сессии). В частности готовимся к первой встрече, которая должна состояться уже 21-22 февраля по Разделу 23 - Верховенство права и основополагающие права. Огромная ответственность сейчас на Министерстве юстиции Украины и команде Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции для надлежащей подготовки этой встречи. В дальнейшем они будут проходить почти каждую неделю и так до конца мая 2024 года, как отмечалось ранее", - рассказал Нагорняк.
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга.
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