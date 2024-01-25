ЕС начинает скрининг законодательства Украины перед стартом переговоров о вступлении

Украинская делегация в Брюсселе во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной приняла участие в учредительной встрече по началу скрининга законодательства. Об этом со ссылкой на правительственный портал, передает УНН.

Детали

В рамках подготовки к началу непосредственных переговоров о вступлении в ЕС, Украина начинает скрининг законодательства и сформирует дорожные карты в сферах: верховенства права, свободы движения лиц (юстиция, свобода, безопасность), реформа государственного управления.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сегодня во время учредительного заседания в рамках переговорного процесса в Брюсселе (Бельгия).

Вице-премьер-министр Стефанишина рассказала, как продвигается евроинтеграция Украины

Заседание состоялось в гибридном формате - часть украинской делегации, в частности заместители министров по вопросам европейской интеграции, присоединились к встрече с представителями Европейской Комиссии онлайн.

Отмечается, что во время заседания европейская сторона представила особенности и этапы проведения официального скрининга - оценки соответствия украинского законодательства праву ЕС, что является одним из ключевых этапов переговорного процесса.

ЕС сформировал график встреч представителей украинских министерств и Еврокомиссии в рамках скрининга; подтверждена передача украинской стороне официальных материалов (guidance) для подготовки.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что украинские институты мобилизованы и готовы к активной совместной работе.

Скрининг является первым фундаментальным шагом в начале переговорного процесса. Начиная этот процесс, мы осознаем ответственность, которая с ним связана. Речь идет не просто о списке реформ, но о коллективных усилиях, направленных на то, чтобы Украина соответствовала высоким стандартам, установленным Европейским Союзом. В этом контексте я рада приветствовать начало работы по проведению Европейской Комиссией аналитической проверки украинского законодательства на соответствие acquis ЕС - заявила Стефанишина.

Дополнение

Вице-премьер-министр напомнила, что Украина еще до получения официального решения Евросовета осуществила процесс селф-скрининга, который позволил определить состояние адаптации украинского законодательства к европейскому, объем работы, которую нужно выполнить, и сформировать видение путей формирования переговорных команд

Экспертиза, рекомендации и конструктивная обратная связь со стороны Генерального директората будут неоценимыми в рамках процесса скрининга. Надеюсь на плодотворное сотрудничество - добавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что украинская сторона, в свою очередь, представила видение национальной переговорной архитектуры. Участники встречи обсудили подходы к формированию переговорных команд, подготовку переговорной рамки ЕС и переговорной позиции Украины, проведение первой межправительственной конференции и календарь взаимодействия на ближайшие месяцы.

Напомним,

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина встретилась с комиссаром ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи.

Во время встречи обсудили выполнение Украиной 4х рекомендаций Европейской Комиссии, подготовку переговорной рамки и начало процесса скрининга.