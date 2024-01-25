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ЄС розпочинає скринінг законодавства України перед стартом переговорів про вступ

ЄС розпочинає скринінг законодавства України перед стартом переговорів про вступ

Київ • УНН

 • 24000 перегляди

Українська делегація взяла участь в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу – важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС.

Українська делегація у Брюсселі на чолі з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною взяла участь в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу законодавства. Про це з посиланням на Урядовий портал, передає УНН.  

Деталі 

У межах підготовки до початку безпосередніх переговорів про вступ до ЄС, Україна розпочинає скринінг законодавства та сформує дорожні карти у сферах: верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека), реформа державного управління.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сьогодні під час установчого засідання у рамках переговорного процесу у Брюсселі (Бельгія).

Віцепрем'єр-міністр Стефанішина розповіла, як просувається євроінтеграція України14.01.24, 00:47 • 93306 переглядiв

Засідання відбулося у гібридному форматі – частина української делегації, зокрема заступники міністрів з питань європейської інтеграції, долучилися до зустрічі з представниками Європейської Комісії онлайн.

Зазначається, що під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу – оцінки відповідності українського законодавства праву ЄС, що є одним з ключових етапів переговорного процесу.

ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії у рамках скринінгу; підтверджено передачу українській стороні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.

Віцепрем'єр-міністр наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

Скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про колективні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим Європейським Союзом. У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською Комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність acquis ЄС

- заявила Стефанішина.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр нагадала, що  Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського, обсяг роботи, яку потрібно виконати, та сформувати бачення шляхів формування переговорних команд

Експертиза, рекомендації та конструктивний зворотній зв'язок з боку Генерального директорату будуть неоціненними в межах процесу скринінгу. Сподіваюся на плідну співпрацю

– додала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що українська сторона, у свою чергу, презентувала бачення національної переговорної архітектури. Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.

Під час зустрічі обговорили виконання Україною 4х рекомендацій Європейської Комісії, підготовку переговорної рамки та започаткування процесу скринінгу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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