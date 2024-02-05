У Стефанішиної повідомили, на якому етапі Україна щодо скринінгу законодавства Євросоюзом

Україна вже йде набагато швидшим темпом, ніж інші країни-кандидати на вступ до ЄС щодо процедури скринінгу Єврсоюзом законодавства. Про це журналісту УНН заявив радник віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іван Нагорняк, розповівши, на якому етапі наразі Київ та, які особливості проведення скринінгу на шляху до ЄС.

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"Офіційний скринінг кожної держави-кандидата є частиною переговорного процесу щодо вступу в ЄС. Його особливості описані в методології розширення Європейського Союзу, яка останній раз була оновлена у 2020 році. Його основна мета - визначити ступінь нормативно-правового наближення законодавства України до норм права (acquis) ЄС, а також ті кроки, які Україна має зробити для того, щоб посилити свої інституції та імплементувати на достатньому рівні право ЄС, для майбутнього функціонування як члена ЄС. Це право ЄС поділене на 33 переговорних розділи (розділи 34 - "інституції" та 35 "інші питання" не є частиною скринінгу)", - пояснив Нагорняк.

ЄС розпочинає скринінг законодавства України перед стартом переговорів про вступ

Він зазначив, що офіційний скринінг щодо України включає в себе кілька основних етапів:

1) Explanatory Sessions (Роз’яснюючі сесії) - на цьому етапі ЄС роз’яснює особливість функціонування права ЄС у кожному з 33 розділів і проводить безпосередні зустрічі з Україною, де наші міністерства та відомства зможуть поставити представникам Єврокомісії всі уточнюючі запитання. Ця фаза має тривати до кінця травня 2024 року.

2) Bilateral Meetings (Двосторонні зустрічі) - під час цього етапу Українська сторона представляє своє бачення імплементації актів права ЄС у відповідних розділах та відповідає на уточнюючі питання Єврокомісії щодо готовності та можливості фінансування відповідних реформ.

"Наразі ми не можемо сказати точно, скільки триватиме ця фаза, оскільки поки що не отримали чіткого календарного плану від Єврокомісії. Для окремих держав-кандидатів ця фаза тривала більш ніж пів року", - сказав Нагорняк.

За його словами, після завершення двосторонніх зустрічей по кожному розділу скринінгу Європейська комісія готує Screening Report (Скринінговий звіт), який представляє бачення України та Єврокомісії щодо стану нормативно-правового наближення України до права ЄС у даному розділі, та надає чіткі рекомендації що Україні потрібно зробити для досягнення необхідного прогресу.

"Саме на основі цих звітів Єврокомісія готує benchmarks (умови) відкриття та закриття переговорів щодо членства України в ЄС у даному конкретному переговорному розділі", - сказав Нагорняк.

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На запитання, який термін проведення передбачає процедура скринінгу законодавства України, Нагорняк відповів: "Завдяки проведенню у 2023 році так званого "селф-скринінгу", Україна доволі сильно підготувалася до офіційного скринінгу. Ми можемо доволі оперативно відповідати на всі питання, які цікавлять Єврокомісію".

Нагорняк зауважив, що Єврокомісія вже пішла Україні на зустріч та поділилася матеріалами скринінгу з Північною Македонією та Албанією, що допоможе у підготовці до двосторонніх зустрічей з ЄС.

Тому, є впевненість, що якщо цей процес можна пришвидшити, то ми кожну можливість для цього будемо використовувати. Наразі ми вже йдемо у набагато швидшому темпі, ніж інші країни-кандидати - зазначив Нагорняк.

Також він повідомив, на якому етапі зараз процедура скринінгу.

"Ми зараз починаємо Explanatory Sessions (Роз’яснюючі сесії). Зокрема готуємось до першої зустрічі, яка має відбутись вже 21-22 лютого щодо Розділу 23 - Верховенство права та основоположні права. Величезна відповідальність зараз на Міністерстві юстиції України та команді Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для належної підготовки цієї зустрічі. Надалі вони відбуватимуться майже щотижня і так до кінця травня 2024 року, як зазначалось раніше", - розповів Нагорняк.

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