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Україна домовляється з ЄС про продовження економічного та транспортного безвізу - прем'єр

Україна домовляється з ЄС про продовження економічного та транспортного безвізу - прем'єр

Київ • УНН

 • 28200 перегляди

Україна працює над продовженням економічного та транспортного безвізового режиму з ЄС до червня 2025 року.

Україна домовляється про продовження економічного та транспортного безвізу з Європейським Союзом. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Домовляємося про продовження економічного безвізу з ЄС. Це так само про можливість наших підприємців експортувати свої товари до Європи без мит

- сказав Шмигаль.

Він повідомив, що зараз експорт України до ЄС складає майже дві третини від загального об'єму.

Перший проміжний крок тут вже є, Європейська комісія рекомендує продовжити економічний безвіз до червня 2025 року. Цього тижня, ми порушували відповідне питання з високим представником ЄС Боррелем під час його візиту в Київ. Стратегічне завдання – це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в угоді про асоціацію, працюємо над цим

- розповів Шмигаль.

Шмигаль додав, що Україна, також домовляємося з ЄС про продовження транспортного безвізу. Він підкреслив, що українські компанії повинні мати право й надалі виконувати перевезення без додаткових дозволів.

Доповнення

7 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорили подальші спільні кроки у сфері європейської інтеграції. Одним з головних напрямків цього року в торговельних відносинах з ЄС є робота з метою закріпити повністю вільний режим торгівлі в Угоді про асоціацію. 

Україна розраховує, що пропозиція Єврокомісії продовжити "економічний безвіз"  з ЄС до червня 2025 року може дозволити прибрати заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

У Мінфіні прозвітували як працював "митний безвіз" у 2023 році04.01.24, 20:46 • 40889 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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