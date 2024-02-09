Україна домовляється з ЄС про продовження економічного та транспортного безвізу - прем'єр

Україна домовляється про продовження економічного та транспортного безвізу з Європейським Союзом. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Домовляємося про продовження економічного безвізу з ЄС. Це так само про можливість наших підприємців експортувати свої товари до Європи без мит

Він повідомив, що зараз експорт України до ЄС складає майже дві третини від загального об'єму.

Перший проміжний крок тут вже є, Європейська комісія рекомендує продовжити економічний безвіз до червня 2025 року. Цього тижня, ми порушували відповідне питання з високим представником ЄС Боррелем під час його візиту в Київ. Стратегічне завдання – це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в угоді про асоціацію, працюємо над цим