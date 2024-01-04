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У Мінфіні прозвітували як працював "митний безвіз" у 2023 році

У Мінфіні прозвітували як працював "митний безвіз" у 2023 році

Київ • УНН

 • 40892 перегляди

У 2023 році Міністерство фінансів України видало 41 000 транзитних декларацій та 182 дозволи на спрощення транзиту в рамках "безмитного режиму".

За даними Міністерства фінансів України впродовж минулого 2023 року було оформлено 41 тисячу транзитних декларацій та проведено 182 авторизації на застосування транзитних спрощень. Про основні здобутки "митного безвізу" пише УНН із посиланням на звітність Мінфіну України.

За цей період оформлено 41 тис. таких декларацій, а з початку використання міжнародного застосування Україною NCTS (New Computerized Transit System)  у жовтні 2022 року – 41,9 тисяч.  Водночас у 2023 році відбулось розширення застосування NCTS та залучення підприємств для надання авторизації на застосування транзитних спрощень відповідно до Конвенції: здійснено оцінку відповідності 57 підприємств та надано 182 авторизації на застосування транзитних спрощень. Ще понад 50 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду.

– розповіли у Міністерстві фінансів.

Деталі

41 тисяча – це загальна кількість реалізованих транзитних декларацій. Зокрема, більше 33,6 тис. переміщень, розпочатих митними органами України, були завершені у країнах-учасницях Конвенції. А у межах України було виконано понад 7,6 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції.

Щодо гарантування при процедурі спільного транзиту за 2023 рік, відповідно до Конвенції в системі GMS зареєстрували:

* 46 загальних електронних гарантій, діючих 33 на загальну суму понад 109 млн євро;

* 2997 індивідуальних електронних гарантій, діючих 2669 на загальну суму майже 173 млн євро.

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У Мінфіні зазначили, що Держмитслужба продовжує надавати консультації, щодо "митного безвізу", як представникам бізнесу, так і посадовим особам митних органів.

Додатково

Інформація про нові можливості для України з приєднанням до Конвенції про процедуру  

Інформація для бізнесу та служба підтримки Держмитслужби – за посиланням.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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