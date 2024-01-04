В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году

По данным Министерства финансов Украины в течение прошлого 2023 года было оформлено 41 тысячу транзитных деклараций и проведено 182 авторизации на применение транзитных упрощений. Об основных достижениях "таможенного безвиза" пишет УНН со ссылкой на отчетность Минфина Украины.

За этот период оформлено 41 тыс. таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System) в октябре 2022 года - 41,9 тысяч. В то же время в 2023 году произошло расширение применения NCTS и привлечения предприятий для предоставления авторизации на применение транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией: осуществлена оценка соответствия 57 предприятий и предоставлено 182 авторизации на применение транзитных упрощений. Еще более 50 заявлений от предприятий находятся на разных этапах рассмотрения. - рассказали в Министерстве финансов.

Детали

41 тысяча - это общее количество реализованных транзитных деклараций. В частности, более 33,6 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины, были завершены в странах-участницах Конвенции. А в пределах Украины было выполнено более 7,6 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции.

По гарантированию при процедуре совместного транзита за 2023 год, в соответствии с Конвенцией в системе GMS зарегистрировали:

* 46 общих электронных гарантий, действующих 33 на общую сумму более 109 млн евро;

* 2997 индивидуальных электронных гарантий, действующих 2669 на общую сумму почти 173 млн евро.

В Минфине отметили, что Гостаможслужба продолжает предоставлять консультации, относительно "таможенного безвиза", как представителям бизнеса, так и должностным лицам таможенных органов.

Дополнительно

Информация о новых возможностях для Украины с присоединением к Конвенции о процедуре

Информация для бизнеса и служба поддержки Гостаможслужбы - по ссылке.