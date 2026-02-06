Удар рф по Дружковке: рынок "Гавриловский" приостанавливает работу
Киев • УНН
Городские власти Дружковки временно закрыли рынок "Гавриловский" после обстрела, унесшего жизни 7 человек и ранившего 17. Предпринимателям рекомендовано прекратить деятельность до стабилизации ситуации с безопасностью.
Городские власти Дружковки Донецкой области приняли решение о временной приостановке работы рынка "Гавриловский". Недавно он был обстрелян российскими оккупантами - там погибли 7 человек, ранения получили 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.
Детали
Решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций: субъектам предпринимательской деятельности, работающим на территории рынка, рекомендовано временно прекратить свою деятельность до стабилизации ситуации с безопасностью.
Невыполнение рекомендаций может привести к повторению подобных трагедий. Приоритетом общины является сохранение жизни и безопасности каждого человека. Просим с пониманием отнестись к ситуации. О дальнейших решениях будет сообщено дополнительно после стабилизации обстановки с безопасностью
Дополнительно
Утром 4 февраля россияне обстреляли кассетными боеприпасами базар в Дружковке. Сообщалось о гибели, по меньшей мере 7 человек, еще 8 человек получили ранения.
Впоследствии количество раненых возросло до 15 человек.
Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, ПриватБанк решил остановить работу отделения в Дружковке. Сотрудники банка продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах от Дружковки.
Сейчас в Донецкой области работает 11 отделений.
Напомним
В ночь на 6 февраля Кировоградщина подверглась массированной атаке ракетами и дронами. В Александрийском районе повреждены жилые дома и линии электропередач, в Кропивницком районе - складское здание.