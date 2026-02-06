$43.140.03
14:58 • 1848 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 2558 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 4586 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 7492 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 18586 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 15966 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 18915 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60394 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53163 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 41277 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
Удар рф по Дружківці: ринок "Гаврилівський" призупиняє роботу

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Міська влада Дружківки тимчасово закрила ринок "Гаврилівський" після обстрілу, що забрав життя 7 людей та поранив 17. Підприємцям рекомендовано припинити діяльність до стабілізації безпекової ситуації.

Удар рф по Дружківці: ринок "Гаврилівський" призупиняє роботу

Міська влада Дружківки на Донеччині ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи ринку "Гаврилівський". Нещодавно він був обстріляний російськими окупантами - там загинуло 7 людей, поранення отримали 17 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

Деталі

Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють на території ринку, рекомендовано тимчасово припинити свою діяльність до стабілізації безпекової ситуації.

Невиконання рекомендацій може призвести до повторення подібних трагедій. Пріоритетом громади є збереження життя і безпеки кожної людини. Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Про подальші рішення буде повідомлено додатково після стабілізації безпекової обстановки

- йдеться в повідомленні міської адміністрації.

Додатково

Вранці 4 лютого росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Повідомлялось про загибель, щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення.

Згодом кількість поранених зросла до 15 осіб.

З огляду на погіршення безпекової ситуації ПриватБанк вирішив зупинити роботу відділення у Дружківці. Працівники банку продовжать роботу у Краматорську, що за 20 кілометрів від Дружківки.

Наразі в Донецькій області працює 11 відділень.

Нагадаємо

У ніч на 6 лютого Кіровоградщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. В Олександрійському районі пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, у Кропивницькому районі - складську будівлю.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
