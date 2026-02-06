Удар рф по Дружківці: ринок "Гаврилівський" призупиняє роботу
Київ • УНН
Міська влада Дружківки тимчасово закрила ринок "Гаврилівський" після обстрілу, що забрав життя 7 людей та поранив 17. Підприємцям рекомендовано припинити діяльність до стабілізації безпекової ситуації.
Міська влада Дружківки на Донеччині ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи ринку "Гаврилівський". Нещодавно він був обстріляний російськими окупантами - там загинуло 7 людей, поранення отримали 17 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.
Деталі
Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють на території ринку, рекомендовано тимчасово припинити свою діяльність до стабілізації безпекової ситуації.
Невиконання рекомендацій може призвести до повторення подібних трагедій. Пріоритетом громади є збереження життя і безпеки кожної людини. Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Про подальші рішення буде повідомлено додатково після стабілізації безпекової обстановки
Додатково
Вранці 4 лютого росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Повідомлялось про загибель, щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення.
Згодом кількість поранених зросла до 15 осіб.
З огляду на погіршення безпекової ситуації ПриватБанк вирішив зупинити роботу відділення у Дружківці. Працівники банку продовжать роботу у Краматорську, що за 20 кілометрів від Дружківки.
Наразі в Донецькій області працює 11 відділень.
Нагадаємо
У ніч на 6 лютого Кіровоградщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. В Олександрійському районі пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, у Кропивницькому районі - складську будівлю.