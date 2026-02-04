$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 12427 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 8580 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 13129 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 28200 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 45583 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37157 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36455 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33609 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21215 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Удар рф по ринку у Дружківці: кількість постраждалих подвоїлася

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Дружківці на Донеччині внаслідок удару рф кількість поранених зросла до 15 осіб віком від 50 до 72 років. Загинуло семеро людей віком від 43 до 81 року.

Удар рф по ринку у Дружківці: кількість постраждалих подвоїлася

У результаті удару рф по Дружківці на Донеччині кількість поранених зросла до 15. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Филашкін, передає УНН.

Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років 

- повідомив Філашкін.

За його словами, усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби.

Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати! 

- резюмував голова Донецької ОВА.

Нагадаємо

Сьогодні вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Унаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область