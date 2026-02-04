Удар рф по ринку у Дружківці: кількість постраждалих подвоїлася
Київ • УНН
У Дружківці на Донеччині внаслідок удару рф кількість поранених зросла до 15 осіб віком від 50 до 72 років. Загинуло семеро людей віком від 43 до 81 року.
У результаті удару рф по Дружківці на Донеччині кількість поранених зросла до 15. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Филашкін, передає УНН.
Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років
За його словами, усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби.
Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати!
Нагадаємо
Сьогодні вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами базар у Дружківці. Унаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення.