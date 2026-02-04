$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Удар рф по рынку в Дружковке: число пострадавших удвоилось

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В Дружковке Донецкой области в результате удара рф число раненых возросло до 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет. Погибли семь человек в возрасте от 43 до 81 года.

Удар рф по рынку в Дружковке: число пострадавших удвоилось

В результате удара рф по Дружковке Донецкой области количество раненых возросло до 15. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Погибли по меньшей мере семь человек от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек от 50 до 72 лет 

- сообщил Филашкин.

По его словам, все раненые получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают все ответственные службы.

Все последствия этого преступления тщательно документируем. За все будут отвечать! 

- резюмировал глава Донецкой ОВА.

Напомним

Сегодня утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами базар в Дружковке. В результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли по меньшей мере 7 человек, еще 8 человек получили ранения. 

Антонина Туманова

