Удар рф по рынку в Дружковке: число пострадавших удвоилось
Киев • УНН
В Дружковке Донецкой области в результате удара рф число раненых возросло до 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет. Погибли семь человек в возрасте от 43 до 81 года.
В результате удара рф по Дружковке Донецкой области количество раненых возросло до 15. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Погибли по меньшей мере семь человек от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек от 50 до 72 лет
По его словам, все раненые получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают все ответственные службы.
Все последствия этого преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!
Напомним
Сегодня утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами базар в Дружковке. В результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли по меньшей мере 7 человек, еще 8 человек получили ранения.