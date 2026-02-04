$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 10524 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 5616 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 11613 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 26733 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 44348 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 36538 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36124 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33313 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21056 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
росіяни вдарили по ринку у Дружківці, відомо про 7 загиблих та 8 поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Дружківки касетними боєприпасами загинули 7 людей та 8 отримали поранення. Окупанти поцілили по ринку, скинули дві авіабомби, пошкодивши промислову зону та житлові будинки.

росіяни вдарили по ринку у Дружківці, відомо про 7 загиблих та 8 поранених - ОВА

У Дружківці на Донеччині внаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу, передає УНН.

Вже відомо про 7 загиблих і 8 поранених. (...) росіяни обстріляли місто касетними снарядами - поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей

- написав Філашкін у соцмережах.

Очільник області наголосив, що цей удар є черговим цілеспрямованим воєнним злочином і підтвердженням того, що заяви росії про можливе "перемир’я" не мають жодної цінності.

На місці працюють усі відповідні служби – постраждалим надають допомогу, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Окрім того, зі слів голови ОВА, російські війська скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок ударів пошкоджено промислову зону, три багатоповерхові будинки та три приватні оселі.

Філашкін вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів та берегти своє життя.

Нагадаємо

Нещодавно рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли двох жительок Дружківки, включаючи літню жінку, яка три роки не виходила з квартири. Її доставили до безпечного місця для отримання допомоги та догляду.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область