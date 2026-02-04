росіяни вдарили по ринку у Дружківці, відомо про 7 загиблих та 8 поранених - ОВА

У Дружківці на Донеччині внаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули щонайменше 7 людей, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу, передає УНН.

Вже відомо про 7 загиблих і 8 поранених. (...) росіяни обстріляли місто касетними снарядами - поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей - написав Філашкін у соцмережах.

Очільник області наголосив, що цей удар є черговим цілеспрямованим воєнним злочином і підтвердженням того, що заяви росії про можливе "перемир’я" не мають жодної цінності.

На місці працюють усі відповідні служби – постраждалим надають допомогу, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Окрім того, зі слів голови ОВА, російські війська скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок ударів пошкоджено промислову зону, три багатоповерхові будинки та три приватні оселі.

Філашкін вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів та берегти своє життя.

