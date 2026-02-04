$43.190.22
россияне ударили по рынку в Дружковке, известно о 7 погибших и 8 раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В результате российского обстрела Дружковки кассетными боеприпасами погибли 7 человек и 8 получили ранения. Оккупанты попали по рынку, сбросили две авиабомбы, повредив промышленную зону и жилые дома.

россияне ударили по рынку в Дружковке, известно о 7 погибших и 8 раненых - ОВА

В Дружковке Донецкой области в результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли по меньшей мере 7 человек, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду, передает УНН.

Уже известно о 7 погибших и 8 раненых. (...) россияне обстреляли город кассетными снарядами - попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей

- написал Филашкин в соцсетях.

Глава области подчеркнул, что этот удар является очередным целенаправленным военным преступлением и подтверждением того, что заявления россии о возможном "перемирии" не имеют никакой ценности.

На месте работают все соответствующие службы – пострадавшим оказывают помощь, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Кроме того, по словам главы ОВА, российские войска сбросили на город две авиабомбы. В результате ударов повреждена промышленная зона, три многоэтажных дома и три частных дома.

Филашкин в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы и беречь свою жизнь.

Напомним

Недавно спасатели эвакуационной группы "Феникс" вывезли двух жительниц Дружковки, включая пожилую женщину, которая три года не выходила из квартиры. Ее доставили в безопасное место для получения помощи и ухода.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Дружковка
Вадим Филашкин
Донецкая область