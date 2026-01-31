$42.850.08
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рятувальники евакуювали мешканок Дружківки на Донеччині, одна не виходила з дому три роки

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли двох мешканок Дружківки, Донецька область, включаючи літню жінку, яка три роки не виходила з квартири. Її доставили до безпечного місця для отримання допомоги та догляду.

Рятувальники евакуювали мешканок Дружківки на Донеччині, одна не виходила з дому три роки

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали двох мешканок Дружківки, що на Донеччині. Серед них – маломобільна літня жінка, яка понад три роки майже не виходила з власної квартири у п’ятиповерхівці. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що для жінки кожен крок за поріг свого дому був складним і тривожним, проте рятувальники допомогли залишити небезпечну територію, підтримуючи на кожному етапі шляху.

Надзвичайники доставили жінку до безпечного місця, де вона зможе отримати всю необхідну допомогу та догляд

- йдеться у дописі до відео.

Вказується, що ця історія – чергове нагадування про те, як важливо не зволікати з рішенням і вчасно евакуюватися.

Нагадаємо

Влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей з 26 родин, яких розмістять у Черкаській області.

З села Новокриворіжжя на Донеччині евакуювали останню мешканку 13.01.26, 20:46

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Війна в Україні
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій