Рятувальники евакуювали мешканок Дружківки на Донеччині, одна не виходила з дому три роки
Київ • УНН
Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли двох мешканок Дружківки, Донецька область, включаючи літню жінку, яка три роки не виходила з квартири. Її доставили до безпечного місця для отримання допомоги та догляду.
Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали двох мешканок Дружківки, що на Донеччині. Серед них – маломобільна літня жінка, яка понад три роки майже не виходила з власної квартири у п’ятиповерхівці. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що для жінки кожен крок за поріг свого дому був складним і тривожним, проте рятувальники допомогли залишити небезпечну територію, підтримуючи на кожному етапі шляху.
Надзвичайники доставили жінку до безпечного місця, де вона зможе отримати всю необхідну допомогу та догляд
Вказується, що ця історія – чергове нагадування про те, як важливо не зволікати з рішенням і вчасно евакуюватися.
Нагадаємо
Влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей з 26 родин, яких розмістять у Черкаській області.
