Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года

30 января, 18:51 • 10709 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 16820 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 19081 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 14985 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 16201 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 17742 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 19455 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20568 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21702 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25759 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 11435 просмотра
ЕС планирует принять Украину в 2027 году для доступа к следующему бюджету - Орбан30 января, 16:15 • 8714 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 15718 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 8214 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 7072 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 19080 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 15739 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 22295 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 26281 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 83114 просмотра
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 6246 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 7096 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 8240 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 11448 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 15867 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Сериал

Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Спасатели эвакуационной группы "Феникс" вывезли двух жительниц Дружковки, Донецкая область, включая пожилую женщину, которая три года не выходила из квартиры. Ее доставили в безопасное место для получения помощи и ухода.

Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года

Спасатели эвакуационной группы "Феникс" эвакуировали двух жительниц Дружковки Донецкой области. Среди них – маломобильная пожилая женщина, которая более трех лет почти не выходила из своей квартиры в пятиэтажке. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что для женщины каждый шаг за порог своего дома был сложным и тревожным, однако спасатели помогли покинуть опасную территорию, поддерживая на каждом этапе пути.

Спасатели доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить всю необходимую помощь и уход

- говорится в сообщении к видео.

Указывается, что эта история – очередное напоминание о том, как важно не медлить с решением и вовремя эвакуироваться.

Напомним

Власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области. Решение касается 40 детей из 26 семей, которых разместят в Черкасской области.

Из села Новокриворожье Донецкой области эвакуировали последнюю жительницу13.01.26, 20:46 • 3940 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Война в Украине
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям