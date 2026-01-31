Спасатели эвакуировали жительниц Дружковки в Донецкой области, одна не выходила из дома три года
Киев • УНН
Спасатели эвакуационной группы "Феникс" вывезли двух жительниц Дружковки, Донецкая область, включая пожилую женщину, которая три года не выходила из квартиры. Ее доставили в безопасное место для получения помощи и ухода.
Спасатели эвакуационной группы "Феникс" эвакуировали двух жительниц Дружковки Донецкой области. Среди них – маломобильная пожилая женщина, которая более трех лет почти не выходила из своей квартиры в пятиэтажке. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что для женщины каждый шаг за порог своего дома был сложным и тревожным, однако спасатели помогли покинуть опасную территорию, поддерживая на каждом этапе пути.
Спасатели доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить всю необходимую помощь и уход
Указывается, что эта история – очередное напоминание о том, как важно не медлить с решением и вовремя эвакуироваться.
Напомним
