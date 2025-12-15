$42.270.00
Доллар США

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На Днепропетровщине из-за вражеского обстрела обесточена контактная сеть, что привело к задержкам поездов. Задержки касаются как дальних, так и пригородных маршрутов, достигая до 6 часов 30 минут.

Удар РФ по Днепропетровщине вызвал задержки поездов до более 6 часов

Ряд поездов задерживаются в пути, в том числе более чем на 6 часов, в результате атаки российских войск на Днепропетровскую область, сообщили в Укрзализныце в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине, имеем обесточивание контактной сети. Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - сказано в сообщении УЗ.

В частности, как отмечается, это касается поездов, следующих через этот регион:

  • №119 Днепр — Холм (+3 часа);
    • №120 Холм — Днепр (+3:40);
      • №75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);
        • №37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
          • №79/80 Днепр — Львов (+6:30).

            Некоторые пригородные поезда, как сообщается, также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь идет о направлении Днепра и Кривого Рога.

            В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог 4 часа.

            Юлия Шрамко

