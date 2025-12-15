Удар РФ по Днепропетровщине вызвал задержки поездов до более 6 часов
Киев • УНН
На Днепропетровщине из-за вражеского обстрела обесточена контактная сеть, что привело к задержкам поездов. Задержки касаются как дальних, так и пригородных маршрутов, достигая до 6 часов 30 минут.
Ряд поездов задерживаются в пути, в том числе более чем на 6 часов, в результате атаки российских войск на Днепропетровскую область, сообщили в Укрзализныце в понедельник, пишет УНН.
Подробности
"В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине, имеем обесточивание контактной сети. Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - сказано в сообщении УЗ.
В частности, как отмечается, это касается поездов, следующих через этот регион:
- №119 Днепр — Холм (+3 часа);
- №120 Холм — Днепр (+3:40);
- №75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);
- №37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
- №79/80 Днепр — Львов (+6:30).
Некоторые пригородные поезда, как сообщается, также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь идет о направлении Днепра и Кривого Рога.
В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог 4 часа.
До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф13.12.25, 11:47 • 4040 просмотров