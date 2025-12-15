$42.270.00
Долар США

Удар рф по Дніпропетровщині спричинив затримки поїздів до понад 6 годин

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Дніпропетровщині через ворожий обстріл знеструмлено контактну мережу, що призвело до затримок поїздів. Затримки стосуються як далеких, так і приміських маршрутів, сягаючи до 6 годин 30 хвилин.

Удар рф по Дніпропетровщині спричинив затримки поїздів до понад 6 годин

Низка поїздів затримують у дорозі, у тому числі на понад 6 годин, внаслідок атаки російських військ на Дніпропетровську область, повідомили в Укрзалізниці у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У результаті ворожого обстрілу на Дніпроетровщині, маємо знеструмлення контактної мережі. Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - сказано у повідомленні УЗ.

Зокрема, як зазначається, це стосується поїздів, що слідують через цей регіон:

  • №119 Дніпро — Холм (+3 год);
    • №120 Холм — Дніпро (+3:40);
      • №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
        • №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
          • №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

            Деякі приміські поїзди, як повідомляється, також курсуватимуть із затримками 3-4 години, ідеться про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.

            Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки - Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки - Кривий Ріг 4 години.

            Юлія Шрамко

            Суспільство
            Енергетика
            Війна в Україні
            Відключення світла
            Електроенергія
            Дніпропетровська область
            Дніпро (місто)
            Кривий Ріг
            Запоріжжя
            Львів
            Київ