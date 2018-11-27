В столичных обменниках продолжаются скачки курса доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Американская валюта за последний час в столице обесценилась в некоторых обменных пунктах на 1,5 гривны, а потом снова подросла. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, около 10:30 в некоторых обменных пунктах столицы стоимость доллара составляла 30 гривен, а продажи - 28,5 гривны. Уже в 11:40 в некоторых обменных пунктах доллар можно купить за 28,5 гривен, а продать за 27,7 гривны.
Добавим, что сейчас стоимость евро составляет 31,8 гривны, а продать можно за 32,5 гривны.
Напомним, что 26 ноября в киевских пунктах обмена валюты курс продажи доллара с 17:40 остался неизменным - на уровне 29,10 грн за доллар. В то же время стоимость покупки в обменниках выросла с 28,10 до 28,40 грн за доллар.
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Ранее НБУ пообещал не допускать резких скачков доллара из-за военного положения.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.