НБУ встановив на завтра курс гривні на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На вівторок, 27 листопада, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., що на 10 копійок більше проти попереднього банківського дня, передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 листопада встановлені на такому рівні:
27,898447 грн за долар;
31,701005 грн за євро;
0,41948 грн за російський рубль;
35,844646 грн за фунт стерлінгів.
Нагадаємо, на 26 листопада офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,79 грн/долар.