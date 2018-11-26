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23 березня, 12:58 • 170811 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 441487 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 430801 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 417260 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 422084 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 309445 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 255482 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 497799 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176547 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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НБУ встановив на завтра курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

НБУ встановив на завтра курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На вівторок, 27 листопада, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., що на 10 копійок більше проти попереднього банківського дня, передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 листопада встановлені на такому рівні:

27,898447 грн за долар;

31,701005 грн за євро;

0,41948 грн за російський рубль;

35,844646 грн за фунт стерлінгів.

Нагадаємо, на 26 листопада офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,79 грн/долар.

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