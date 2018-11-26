НБУ установил на завтра курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На вторник, 27 ноября, официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., что на 10 копеек больше против предыдущего банковского дня, передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 ноября установлены на таком уровне:
27,898447 грн за доллар;
31,701005 грн за евро;
0,41948 грн за российский рубль;
35,844646 грн за фунт стерлингов.
Напомним, на 26 ноября официальный курс гривны установлен на уровне 27,79 грн/доллар.