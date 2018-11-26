НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків долара через воєнний стан

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк України не запроваджуватиме адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках після введення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні, передає УНН.

"Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування", - сказав голова НБУ Яків Смолій на початку зустрічі з топ-менеджерами найбільших 40 банків.

Зокрема, як наголосив він, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

Голова НБУ також зазначив, що за потреби "банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA".

"Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів", - зауважив Смолій.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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