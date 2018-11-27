У столичних обмінниках продовжуються стрибки курсу долара

Зокрема, близько 10:30 в деяких обмінних пунктах столиці вартість купівлі долара становила 30 гривень, а продажу - 28,5 гривень. Вже об 11:40 в деяких обмінних пунктах долар можна купити за 28,5 гривень, а продати за 27,7 гривні.

Додамо, що наразі вартість євро становить 31,8 гривні, а продати можна за 32,5 гривні.

Нагадаємо, що 26 листопада в київських пунктах обміну валюти курс продажу долара з 17:40 залишився незмінним — на рівні 29,10 грн за долар. Водночас вартість купівлі в обмінниках зросла з 28,10 до 28,40 грн за долар.



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Раніше, НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків долара через воєнний стан.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.