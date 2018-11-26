Долар "підскочив" на тлі безпекової ситуації в Україні

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На тлі нещодавніх провокацій Російської Федерації в Азовському морі та можливості введення в Україні воєнного стану у понеділок 26 листопада курс гривні в обмінниках стрімко знизився, передає УНН.

Про подорожчання долара в різних регіонах України УНН повідомили користувачі у соцмережі Facebook. Станом на 20:00 вартість продажу долара становила:

Луцьк — 30,00 грн/дол.
Вінниця — 29,60 грн/дол.
Умань — 30,00 грн/дол.
Львів — 28,50 грн/дол.
Кропивницький — 28,25 грн/дол.
Одеса — 30,00 грн/дол.
Суми — 28,00 грн/дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ встановив на завтра курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Зазначимо, що в київських пунктах обміну валюти курс продажу долара з 17:40 залишився незмінним — на рівні 29,10 грн за долар. Водночас вартість купівлі в обмінниках зросла з 28,10 до 28,40 грн за долар.

Як повідомляв УНН, станом на 17:40 26 листопада на чорному ринку вартість долара зросла на гривню порівняно з ранком.

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