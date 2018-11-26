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На чорному ринку долар за день зріс на гривню

На чорному ринку долар за день зріс на гривню

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 17.40 26 листопада на чорному ринку вартість долара зросла на гривню порівняно з ранком, піше УНН з посиланням на моніторинг сайтів фінансової аналітики.

Середній курс долара на чорному ринку становить: покупка - 28.3674; продажа 28.9047. Хоча є пропозиції на продаж і 29,10 грн за долар. Тоді як станом на ранок середня вартість пропозиції з продажу становила 28,20 грн за долар.

Зростає і вартість євро, хоча і набагато повільнішими темпами. Станом на 17.40 курс євро на чорному ринку становить:

  • Покупка - 32.3713
  • Продаж - 32.8711


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, що чекає гривню після введення воєнного стану

В окремих обмінниках ми помітили таку саму вартість долара.

Раніше, НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків долара через воєнний стан

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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