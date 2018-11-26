Експерт розповів, що чекає гривню після введення воєнного стану

“Якщо відбудеться запровадження (воєнного стану — ред.), хоча в мене є великі сумніви щодо цього, тому що Верховна Рада часто має досить консервативні погляди, чи це буде часткове запровадження в окремих областях. Я не думаю, що буде по всій території. Тому і відповідним чином наслідки запровадження, з моєї точки зору, будуть обмежені. Поки що немає таких чинників і складових, які б вказували на те, що відбудеться крах економіки чи крах гривні. Будуть, звичайно, певні ускладнення на зовнішніх ринках”, — зазначив експерт.

На думку Юрчишина, найвірогідніше варто очікувати дуже обережного ставлення іноземних інвесторів.

“З’явилося повідомлення, що українські бонди почали дешевшати. Що означає вищу прибутковість їх, а вища прибутковість завжди пов’язується з вищими ризиками”, — сказав він.

Також, вважає експерт, слід очікувати зменшення експорту, насамперед, металургійної продукції, яка значною мірою пов’язана з півднем України.

На запитання УНН про те, чи продовжуватиметься співпраця України з МВФ в разі запровадження воєнного стану по всій території України чи в якихось окремих регіонах, і чи є загроза неотримання чергового траншу від МВФ, Юрчишин сказав: “Мені здається, що наші можливості отримання траншу у попередні місяці, які пов’язувалися: ухвалимо бюджет і все буде добре, то мені здається, що це перебільшення. Тому що МВФ дивиться і слідкує не лише за бюджетом, не лише за підвищенням житлово-комунальних тарифів, а також його турбують проблеми корупції і таке решта. Тому тут казати, що було все добре, а стане все погано у відносинах з МВФ, я б не казав. Звичайно, будуть певні ускладнення. Тому що міжнародні фінансові інститути знову ж таки дуже обережно ставляться до внутрішніх конфліктів. Але, мені здається, що зараз суспільна думка, в тому числі, міжнародних фінансових інститутів, головних акціонерів того ж Світового банку чи МВФ, США, Великої Британії решти країн на боці України. Інша справа, що вкрай обережно будуть оцінюватися ризики, втому числі, пов’язані з зменшенням демократичних свобод”.

Однак, як вважає експерт, якщо і буде запроваджуватися воєнний режим, то це не матиме характеру тотальних обмежень, в тому числі, для демократичних свобод, для виборів.

“Хоча обмеження й будуть, але вони не матимуть критичного характеру”, — уточнив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі у зв’язку з запровадженням воєнного стану обмеження купівлі-продажу валюти в одні руки, Юрчишин зазначив, що поки що немає для цього таких передумов.

“Побачимо, як українці зреагують: чи буде паніка, чи не буде. Мені здається, що цього разу значної паніки не буде. Раз не буде паніки, то і відновлення валютних обмежень також не буде”, - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України сьогодні терміново скликав керівників 40 найбільших банків в Україні у зв’язку з можливим запровадженням воєнного стану. Під час зустрічі з топ-менеджерами банків голова НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків курсу долара.

У зв’язку з нападом російських військових кораблів на українські судна в Керченській протоці було скликано Воєнний кабінет, який рекомендував РНБО запровадити воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.