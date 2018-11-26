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Эксперт рассказал, что ждет гривну после введения военного положения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате введения военного положения, в определенных регионах или на всей территории Украины, не ожидается краха экономики или падения гривны, но могут быть осложнения на внешних рынках. Такое мнение высказал в комментарии УНН директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"Если произойдет введения (военного положения - ред.), хотя у меня есть большие сомнения в этом, потому что Верховная Рада часто имеет достаточно консервативные взгляды, или это будет частичное введение в отдельных областях. Я не думаю, что будет по всей территории. Поэтому и соответствующим образом последствия введения, с моей точки зрения, будут ограничены. Пока нет таких факторов и составляющих, которые бы указывали на то, что произойдет крах экономики или крах гривны. Будут, конечно, определенные сложности на внешних рынках", - отметил эксперт.

По мнению Юрчишина, скорее всего следует ожидать очень осторожного отношения иностранных инвесторов.

"Появилось сообщение, что украинские бонды начали дешеветь. Что означает высокую доходность их, а высокая доходность всегда связывается с высшими рисками", - сказал он.

Также, считает эксперт, следует ожидать уменьшения экспорта, прежде всего, металлургической продукции, которая в значительной степени связана с югом Украины.

На вопрос УНН о том, будет ли продолжаться сотрудничество Украины с МВФ в случае введения военного положения на всей территории Украины или в каких-то отдельных регионах, и есть ли угроза неполучения очередного транша от МВФ, Юрчишин сказал: "Мне кажется, что наши возможности получения транша в предыдущие месяцы, которые связывали: примем бюджет и все будет хорошо, то мне кажется, что это преувеличение. Потому что МВФ смотрит и следит не только за бюджетом, не только за повышением жилищно-коммунальных тарифов, а также его беспокоят проблемы коррупции и все остальные. Поэтому здесь говорить, что было все хорошо, а станет все плохо в отношениях с МВФ, я бы не говорил. Конечно, будут определенные сложности. Потому что международные финансовые институты опять же очень осторожно относятся к внутренним конфликтам. Но, мне кажется, что сейчас общественное мнение, в том числе, международных финансовых институтов, главных акционеров того же Всемирного банка или МВФ, США, Великобритании остальных стран на стороне Украины. Другое дело, что крайне осторожно будут оцениваться риски, в том числе, связанные с уменьшением демократических свобод".

Однако, как считает эксперт, если и будет вводиться военное положение, то это не будет иметь характера тотальных ограничений, в том числе, для демократических свобод, для выборов.

"Хотя ограничения и будут, но они не будут иметь критического характера", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли в связи с введением военного положения ограничения купли-продажи валюты в одни руки, Юрчишин отметил, что пока нет для этого таких предпосылок.

"Посмотрим, как украинцы отреагируют, будет паника или не будет. Мне кажется, что на этот раз значительной паники не будет. Раз не будет паники, то и восстановление валютных ограничений также не будет", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины сегодня срочно созвал руководителей 40 крупнейших банков в Украине в связи с возможным введением военного положения. Во время встречи с топ-менеджерами банков глава НБУ пообещал не допускать резких скачков курса доллара.

В связи с нападением российских военных кораблей на украинские судна в Керченском проливе было созвано Военный кабинет, который рекомендовал СНБО ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Украинские Национальные Новости

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