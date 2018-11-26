На черном рынке доллар за день вырос на гривну
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 17.40 26 ноября на черном рынке стоимость доллара выросла на гривну по сравнению с утром, пешее УНН со ссылкой на мониторинг сайтов финансовой аналитики.
Средний курс доллара на черном рынке составляет: покупка - 28.3674; продажа 28.9047. Хотя есть предложения на продажу и 29,10 грн за доллар. Тогда как по состоянию на утро средняя стоимость предложения по продаже составляла 28,20 грн за доллар.
Растет и стоимость евро, хотя и гораздо более медленными темпами. По состоянию на 17.40 курс евро на черном рынке составляет:
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- Покупка - 32.3713
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- Продажа - 32.8711
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В отдельных обменниках мы заметили такую же стоимость доллара.
Ранее, НБУ пообещал не допускать резких скачков доллара из-за военного положения.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН .