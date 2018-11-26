Доллар "подскочил" на фоне ситуации с безопасностью в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На фоне недавних провокаций Российской Федерации в Азовском море и возможности введения в Украине военного положения в понедельник 26 ноября курс гривны в обменниках стремительно снизился, передает УНН.
О подорожании доллара в разных регионах Украины сообщили УНН пользователи в соцсети Facebook. По состоянию на 20:00 стоимость продажи доллара составила:
Луцк - 30,00 грн/долл.
Винница - 29,60 грн/долл.
Умань - 30,00 грн/долл.
Львов - 28,50 грн/долл.
Кропивницкий - 28,25 грн/долл.
Одесса - 30,00 грн/долл.
Суммы - 28,00 грн/долл.
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Отметим, что в киевских пунктах обмена валюты курс продажи доллара с 17:40 остался неизменным - на уровне 29,10 грн за доллар. В то же время стоимость покупки в обменниках вырос с 28,10 до 28,40 грн за доллар.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17:40 26 ноября на черном рынке стоимость доллара выросла на гривну по сравнению с утром.