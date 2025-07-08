Цены на золото стабилизировались после роста на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа

Цены на золото стабилизировались во время азиатских торгов во вторник после того, как угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин вызвали некоторый спрос на защитные активы, хотя восстановление доллара ограничило рост на рынках металлов. Об этом сообщает .investing.com, пишет УНН.

Желтый металл вырос в понедельник после того, как Трамп опубликовал письма с намерениями ввести высокие тарифы против нескольких крупных азиатских и африканских стран. Однако он также перенес крайний срок введения пошлин на 1 августа и выразил готовность к дальнейшим торговым переговорам.

Доллар укрепился на фоне угроз тарифов со стороны Трампа, а ожидания стабильных процентных ставок в США в ближайшее время также поддержали американскую валюту. Укрепление доллара давило на рынки металлов.

Спотовая цена на золото незначительно снизилась до $3 334,22 за унцию, тогда как фьючерсы на золото с поставкой в сентябре остались без изменений на уровне $3 343,70 за унцию по состоянию на 05:22 по московскому времени.

Комментарии Трампа относительно тарифов поддерживают аппетит к риску и ограничивают рост золота

В понедельник Трамп заявил журналистам, что он "не на 100% уверен" в соблюдении своего крайнего срока 1 августа и что его администрация открыта к дальнейшему торговому диалогу.

Его заявления, а также недавний перенос крайнего срока с 9 июля, привели к предположениям, что президент может не выполнить свои тарифные угрозы.

Это восприятие повысило аппетит к риску во вторник: азиатские акции выросли, а фьючерсы на Уолл-стрит отыграли ранние потери.

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Впрочем, в понедельник Трамп опубликовал ряд писем с намерениями ввести повышенные торговые тарифы для нескольких азиатских и африканских стран. Среди них: 25% пошлин для Южной Кореи, Японии, Малайзии и Казахстана, 30% пошлина для ЮАР, 32% — для Индонезии, 35% — для Бангладеш и 36% — для Таиланда.

Эти письма снизили аппетит к риску, вызвав резкое падение на Уолл-стрит и одновременно способствуя росту цен на золото.

В последние недели желтый металл в основном торговался в ограниченном диапазоне, поскольку неприятие риска из-за тарифов Трампа оставалось сдержанным, а сильные экономические данные США привели к тому, что трейдеры стали меньше ожидать снижения процентных ставок в ближайшее время.

Однако золото все еще оставалось в пределах достижения рекордного максимума $3 500, зафиксированного ранее в этом году.

Укрепление доллара давит на цены металлов, ожидаются протоколы ФРС

Доллар незначительно снизился во время азиатских торгов во вторник, но сохранил резкий рост, который произошел в ночь на фоне публикации тарифных писем Трампа.

Американская валюта в целом удержалась от недавних трехлетних минимумов, особенно на фоне сильных экономических данных США, которые подпитали ожидания, что Федеральная резервная система не будет снижать ставки в ближайшие месяцы. Угрозы Трампа относительно тарифов также вызвали некоторый спрос на доллар из-за опасений, что эти сборы будут способствовать инфляции в экономике США.

Укрепление доллара давило на цены металлов, ограничивая их рост во вторник. Фьючерсы на платину выросли на 0,1% до $1 383,75 за унцию, а фьючерсы на серебро — на 0,3% до $37,008 за унцию; оба металла оставались вблизи недавних многолетних максимумов.

Среди промышленных металлов, эталонные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,2% до $9 839,80 за тонну, а американские фьючерсы на медь выросли на 0,4% до $5,0260 за фунт.

Протоколы июньского заседания ФРС ожидаются позднее на этой неделе и, как предполагается, предоставят больше информации о планах центрального банка по снижению ставок. На том заседании ФРС преимущественно занимала жесткую позицию и не брала на себя обязательств по дальнейшему смягчению политики.

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