Цены на золото стабилизировались после роста на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа
Киев • УНН
Цены на золото стабилизировались после роста, вызванного угрозами Трампа относительно пошлин, которые стимулировали спрос на защитные активы. Укрепление доллара ограничило дальнейший рост цен на металлы.
Цены на золото стабилизировались во время азиатских торгов во вторник после того, как угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин вызвали некоторый спрос на защитные активы, хотя восстановление доллара ограничило рост на рынках металлов. Об этом сообщает .investing.com, пишет УНН.
Желтый металл вырос в понедельник после того, как Трамп опубликовал письма с намерениями ввести высокие тарифы против нескольких крупных азиатских и африканских стран. Однако он также перенес крайний срок введения пошлин на 1 августа и выразил готовность к дальнейшим торговым переговорам.
Доллар укрепился на фоне угроз тарифов со стороны Трампа, а ожидания стабильных процентных ставок в США в ближайшее время также поддержали американскую валюту. Укрепление доллара давило на рынки металлов.
Спотовая цена на золото незначительно снизилась до $3 334,22 за унцию, тогда как фьючерсы на золото с поставкой в сентябре остались без изменений на уровне $3 343,70 за унцию по состоянию на 05:22 по московскому времени.
Комментарии Трампа относительно тарифов поддерживают аппетит к риску и ограничивают рост золота
В понедельник Трамп заявил журналистам, что он "не на 100% уверен" в соблюдении своего крайнего срока 1 августа и что его администрация открыта к дальнейшему торговому диалогу.
Его заявления, а также недавний перенос крайнего срока с 9 июля, привели к предположениям, что президент может не выполнить свои тарифные угрозы.
Это восприятие повысило аппетит к риску во вторник: азиатские акции выросли, а фьючерсы на Уолл-стрит отыграли ранние потери.
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Впрочем, в понедельник Трамп опубликовал ряд писем с намерениями ввести повышенные торговые тарифы для нескольких азиатских и африканских стран. Среди них: 25% пошлин для Южной Кореи, Японии, Малайзии и Казахстана, 30% пошлина для ЮАР, 32% — для Индонезии, 35% — для Бангладеш и 36% — для Таиланда.
Эти письма снизили аппетит к риску, вызвав резкое падение на Уолл-стрит и одновременно способствуя росту цен на золото.
В последние недели желтый металл в основном торговался в ограниченном диапазоне, поскольку неприятие риска из-за тарифов Трампа оставалось сдержанным, а сильные экономические данные США привели к тому, что трейдеры стали меньше ожидать снижения процентных ставок в ближайшее время.
Однако золото все еще оставалось в пределах достижения рекордного максимума $3 500, зафиксированного ранее в этом году.
Укрепление доллара давит на цены металлов, ожидаются протоколы ФРС
Доллар незначительно снизился во время азиатских торгов во вторник, но сохранил резкий рост, который произошел в ночь на фоне публикации тарифных писем Трампа.
Американская валюта в целом удержалась от недавних трехлетних минимумов, особенно на фоне сильных экономических данных США, которые подпитали ожидания, что Федеральная резервная система не будет снижать ставки в ближайшие месяцы. Угрозы Трампа относительно тарифов также вызвали некоторый спрос на доллар из-за опасений, что эти сборы будут способствовать инфляции в экономике США.
Укрепление доллара давило на цены металлов, ограничивая их рост во вторник. Фьючерсы на платину выросли на 0,1% до $1 383,75 за унцию, а фьючерсы на серебро — на 0,3% до $37,008 за унцию; оба металла оставались вблизи недавних многолетних максимумов.
Среди промышленных металлов, эталонные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,2% до $9 839,80 за тонну, а американские фьючерсы на медь выросли на 0,4% до $5,0260 за фунт.
Протоколы июньского заседания ФРС ожидаются позднее на этой неделе и, как предполагается, предоставят больше информации о планах центрального банка по снижению ставок. На том заседании ФРС преимущественно занимала жесткую позицию и не брала на себя обязательств по дальнейшему смягчению политики.
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