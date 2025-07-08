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Ціни на золото стабілізувалися після зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа

Київ • УНН

 • 297 перегляди

Ціни на золото стабілізувалися після зростання, викликаного погрозами Трампа щодо мит, які стимулювали попит на захисні активи. Зміцнення долара обмежило подальше зростання цін на метали.

Ціни на золото стабілізувалися після зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа

Ціни на золото стабілізувалися під час азійських торгів у вівторок після того, як погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит викликали певний попит на захисні активи, хоча відновлення долара обмежило зростання на ринках металів. Про це повідомляє .investing.com, пише УНН.

Жовтий метал зріс у понеділок після того, як Трамп опублікував листи з намірами запровадити високі тарифи проти кількох великих азійських і африканських країн. Однак він також переніс крайній термін запровадження мит на 1 серпня та висловив готовність до подальших торгових переговорів.

Долар зміцнився на тлі загроз тарифів з боку Трампа, а очікування стабільних відсоткових ставок у США найближчим часом також підтримали американську валюту. Зміцнення долара тиснуло на ринки металів.

Спотова ціна на золото незначно знизилася до $3 334,22 за унцію, тоді як ф’ючерси на золото з постачанням у вересні залишилися без змін на рівні $3 343,70 за унцію станом на 05:22 за московським часом.

Коментарі Трампа щодо тарифів підтримують апетит до ризику та обмежують зростання золота

У понеділок Трамп заявив журналістам, що він "не на 100% впевнений" у дотриманні свого крайнього терміну 1 серпня і що його адміністрація відкрита до подальшого торгового діалогу.

Його заяви, а також нещодавнє перенесення крайнього терміну з 9 липня, призвели до припущень, що президент може не виконати свої тарифні погрози.

Це сприйняття підвищило апетит до ризику у вівторок: азійські акції зросли, а ф’ючерси на Уолл-стріт відіграли ранні втрати.

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Утім, у понеділок Трамп опублікував низку листів з намірами запровадити підвищені торгові тарифи для кількох азійських та африканських країн. Серед них: 25% мит для Південної Кореї, Японії, Малайзії та Казахстану, 30% мито для ПАР, 32% — для Індонезії, 35% — для Бангладеш і 36% — для Таїланду.

Ці листи знизили апетит до ризику, викликавши різке падіння на Уолл-стріт і водночас сприяючи зростанню цін на золото.

Останніми тижнями жовтий метал здебільшого торгувався в обмеженому діапазоні, оскільки неприйняття ризику через тарифи Трампа залишалося стриманим, а сильні економічні дані США призвели до того, що трейдери стали менш очікувати зниження відсоткових ставок найближчим часом.

Проте золото все ще залишалося в межах досягнення рекордного максимуму $3 500, зафіксованого раніше цього року.

Зміцнення долара тисне на ціни металів, очікуються протоколи ФРС

Долар незначно знизився під час азійських торгів у вівторок, але зберіг різке зростання, яке відбулося в ніч на тлі публікації тарифних листів Трампа.

Американська валюта загалом утрималася від нещодавніх трирічних мінімумів, особливо на тлі сильних економічних даних США, які підживили очікування, що Федеральна резервна система не знижуватиме ставки в найближчі місяці. Погрози Трампа щодо тарифів також спричинили певний попит на долар через побоювання, що ці збори сприятимуть інфляції в економіці США.

Зміцнення долара тиснуло на ціни металів, обмежуючи їхнє зростання у вівторок. Ф’ючерси на платину зросли на 0,1% до $1 383,75 за унцію, а ф’ючерси на срібло — на 0,3% до $37,008 за унцію; обидва метали залишалися поблизу нещодавніх багаторічних максимумів.

Серед промислових металів, еталонні ф’ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 839,80 за тонну, а американські ф’ючерси на мідь зросли на 0,4% до $5,0260 за фунт.

Протоколи червневого засідання ФРС очікуються пізніше цього тижня й, як передбачається, нададуть більше інформації про плани центрального банку щодо зниження ставок. На тому засіданні ФРС переважно займала жорстку позицію й не брала на себе зобов’язань щодо подальшого пом’якшення політики.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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