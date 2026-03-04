Треть боев пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, из них треть – на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Противник нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе и обстрелы.
144 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, треть из них пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных удара, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и совершил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Вишневое Днепропетровской области; Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, с применением 15 авиабомб, совершил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.
На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгороднее.
На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное, Вербовое и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цвитковое.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
