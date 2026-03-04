Треть боев пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления - карта от Генштаба

144 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, треть из них пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных удара, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и совершил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Вишневое Днепропетровской области; Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, с применением 15 авиабомб, совершил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгороднее.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное, Вербовое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цвитковое.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

