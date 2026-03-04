$43.230.13
3 марта, 18:22 • 22939 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 45383 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 37350 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 43314 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 44512 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 26853 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 24437 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24618 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34865 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 124835 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Треть боев пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 402 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, из них треть – на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Противник нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе и обстрелы.

Треть боев пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления - карта от Генштаба

144 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, треть из них пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных удара, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и совершил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Вишневое Днепропетровской области; Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, с применением 15 авиабомб, совершил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгороднее.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное, Вербовое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цвитковое.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб04.03.26, 07:44 • 2550 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка