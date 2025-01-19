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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

Киев  •  УНН

 • 7678 просмотра

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President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.

Избранный президент Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в субботу вечером - накануне своей инаугурации, которая состоится завтра, 20 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS New.

Детали

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса, после чего он направился в гольф-клуб Trump Sterling, где состоялся торжественный ужин и салют.

В день инаугурации в столице США ожидается арктический ветер с низкими температурами, поэтому организаторы были вынуждены перенести большинство инаугурационных мероприятий на открытом воздухе, включая церемонию приведения к присяге.

"По стране проносится арктический ветер", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо травмы... Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, кроме молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это сделал Рональд Рейган в 1985 году, в частности из-за очень холодной погоды".

Звезды кантри-музыки Керри Андервуд, Билли Рэй Сайрус и Джейсон Олдин, диско-группа Village People, рэпер Нелли и музыкант Кид Рок планируют выступить на церемониях и мероприятиях, связанных с инаугурацией. Также ожидается появление актера Джона Войта и рестлера Халка Хогана, а также целого ряда руководителей компаний, поддерживающих Трампа: генерального директора Tesla и X Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Meta Марка Цукерберга и генерального директора TikTok Шоу Зи Чу.

Трамп установил рекорд по сбору средств на инаугурацию - The Washington Post19.01.25, 08:21 • 15430 просмотров

В воскресенье, накануне инаугурации, Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправится на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После митинга состоится частный ужин.

В день инаугурации Трамп начнет с традиционной молитвы в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправится в Белый дом на традиционный чай с Байденом и первой леди.

Затем Трамп отправится в Капитолий, поскольку его церемония инаугурации была перенесена в помещение из-за низкой температуры и самого холодного дня инаугурации за последние 40 лет.

 CBS News отмечает, что пока не совсем ясно, как церемония будет адаптирована к Ротонде Капитолия, которая вмещает только 600 человек, в то время как билеты на инаугурацию получили более 250 тысяч гостей. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, отвечающий за планирование мероприятия, в своем заявлении сообщил, что "подавляющее большинство гостей, получивших билеты, не смогут лично присутствовать на церемонии".

После того, как Трамп принесет присягу и произнесет инаугурационную речь, состоится церемония прощания с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. После вступления в должность нового республиканского правительства Трамп отправится в Капитолий на церемонию подписания, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, затем состоится обед в Конгрессе и смотр американских войск.

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно18.01.25, 11:00 • 49311 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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