Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

Избранный президент Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в субботу вечером - накануне своей инаугурации, которая состоится завтра, 20 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS New.

Детали

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса, после чего он направился в гольф-клуб Trump Sterling, где состоялся торжественный ужин и салют.

В день инаугурации в столице США ожидается арктический ветер с низкими температурами, поэтому организаторы были вынуждены перенести большинство инаугурационных мероприятий на открытом воздухе, включая церемонию приведения к присяге.

"По стране проносится арктический ветер", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо травмы... Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, кроме молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это сделал Рональд Рейган в 1985 году, в частности из-за очень холодной погоды".

Звезды кантри-музыки Керри Андервуд, Билли Рэй Сайрус и Джейсон Олдин, диско-группа Village People, рэпер Нелли и музыкант Кид Рок планируют выступить на церемониях и мероприятиях, связанных с инаугурацией. Также ожидается появление актера Джона Войта и рестлера Халка Хогана, а также целого ряда руководителей компаний, поддерживающих Трампа: генерального директора Tesla и X Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Meta Марка Цукерберга и генерального директора TikTok Шоу Зи Чу.

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В воскресенье, накануне инаугурации, Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправится на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После митинга состоится частный ужин.

В день инаугурации Трамп начнет с традиционной молитвы в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправится в Белый дом на традиционный чай с Байденом и первой леди.

Затем Трамп отправится в Капитолий, поскольку его церемония инаугурации была перенесена в помещение из-за низкой температуры и самого холодного дня инаугурации за последние 40 лет.

CBS News отмечает, что пока не совсем ясно, как церемония будет адаптирована к Ротонде Капитолия, которая вмещает только 600 человек, в то время как билеты на инаугурацию получили более 250 тысяч гостей. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, отвечающий за планирование мероприятия, в своем заявлении сообщил, что "подавляющее большинство гостей, получивших билеты, не смогут лично присутствовать на церемонии".

После того, как Трамп принесет присягу и произнесет инаугурационную речь, состоится церемония прощания с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. После вступления в должность нового республиканского правительства Трамп отправится в Капитолий на церемонию подписания, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, затем состоится обед в Конгрессе и смотр американских войск.

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