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Трамп прибув до Вашингтона на інавгурацію: які заходи заплановані

Трамп прибув до Вашингтона на інавгурацію: які заходи заплановані

Київ • УНН

 • 37488 перегляди

Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.

Обраний президент Дональд Трамп прибув до Вашингтона у суботу ввечері - напередодні своєї інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня. Про це УНН повідомляє із посиланням на CBS New.

Деталі

Літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса, після чого він попрямував у гольф-клуб Trump Sterling , де відбулася урочиста вечеря та салют.

У день інавгурації в столиці США очікується арктичний вітер із низькими температурами, тож організатори були змушені перенести більшість інавгураційних заходів на відкритому повітрі, включно з церемонією приведення до присяги.

"Країною проноситься арктичний вітер", - написав Трамп у соціальній мережі Truth. "Я не хочу, щоб люди постраждали або отримали будь-які травми... Тому я розпорядився, щоб інавгураційну промову, крім молитов та інших виступів, було виголошено в ротонді Капітолію Сполучених Штатів, як це зробив Рональд Рейган 1985 року, зокрема через дуже холодну погоду".

Зірки кантрі-музики Керрі Андервуд, Біллі Рей Сайрус і Джейсон Олдін, диско-гурт Village People, репер Неллі та музикант Кід Рок планують виступити на церемоніях і заходах, пов'язаних з інавгурацією. Також очікується поява актора Джона Войта і рестлера Галка Хогана, а також цілої низки керівників компаній, що підтримують Трампа: генерального директора Tesla і X Ілона Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Meta Марка Цукерберга і генерального директора TikTok Шоу Зі Чу.

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У неділю, напередодні інавгурації, Трамп візьме участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім вирушить на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

У день інавгурації Трамп почне з традиційної молитви в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім вирушить до Білого дому на традиційний чай із Байденом і першою леді.

Потім Трамп вирушить до Капітолія, оскільки його церемонію інавгурації перенесли в приміщення через низьку температуру  і найхолодніший день інавгурації за останні 40 років.

 CBS News зазначає, що наразі не зовсім зрозуміло, як церемонія буде адаптована до Ротонди Капітолію, яка вміщує лише 600 людей, адже квитки на інавгурацію отримали понад 250 тисяч гостей. Об'єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, у своїй заяві повідомив, що "переважна більшість гостей, які отримали квитки, не зможуть особисто бути присутніми на церемонії".

Після того як Трамп складе присягу і виголосить інавгураційну промову, відбудеться церемонія прощання з Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Після вступу на посаду нового республіканського уряду Трамп вирушить на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, потім відбудеться обід у Конгресі та огляд американських військ.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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