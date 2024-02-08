The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

Простые, дешевые и точные дроны-камикадзе, которые активно используют Силы обороны Украины, это оружие будущего. Об этом пишет The Economist, передает УНН.

Детали

Украинские дроны, в частности стали одной из недельных обложек для Economist.

В издании отмечают, что количество использования FPV-дронов вдоль всей линии фронта растет. Эти небольшие дроны, способные проникнуть в танк или блиндаж врага, наносят значительные потери пехоте и бронетехнике.

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Кроме того, журналисты отметили, что в отличие от артиллерийских снарядов с gps-наведением это простое, эффективное и невероятно дешевое оружие. Базовые fpv-дроны революционно просты. Фактически это гоночные квадрокоптеры, оснащенные взрывчаткой и стоящие всего несколько сотен долларов.

В то же время по объективным причинам они пока не могут заменить артиллерию. Так, FPV-дроны несут небольшое количество взрывчатки, имеют довольно ограниченную дальность и зависимы от погодных условий.

Несмотря на это, такие беспилотники все равно могут нанести большой вред. В издании отмечают, что только за одну неделю, прошлой осенью, украинские беспилотники помогли уничтожить 75 российских танков и 101 большую пушку

Специалисты The Economist также подчеркнули, что сегодня использование FPV-дронов ограничено из-за незначительного количества опытных пилотов и значительного количества РЭБ-ов на поле боя. В то же время Украина и Россия уже ищут варианты для решения этой проблемы.

Обе страны активно экспериментируют с автономной навигацией и распознаванием целей. Искусственный интеллект доступен в потребительских дронах в течение многих лет и быстро совершенствуется.

Сторона, которая первой освоит эту технологию в Украине, может получить временное, но решающее преимущество в огневой мощи - необходимое условие для любого прорыва - пишет The Economist

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Дополнение

В издании добавляют, что учитывая то, как происходит война в Украине западные партнеры Киева начали модернизацию собственных армий. В частности, Пентагон уже начинает создание тысяч недорогих беспилотников и боеприпасов, способных противостоять огромным силам Китая.

Однако дешевое и качественное оружие привлекает не только военных. В The Economist говорят, что даже в Мьянме, где в последние дни повстанцы разгромили правительственные войска, добровольцы могут использовать 3D-принтеры для изготовления ключевых компонентов и сборки планеров в небольших мастерских.

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Напомним,

Издание The Wall Street Journal пишет, что за последний год Украина перешла к производству собственных ударных дронов на примерно 200 заводах по всей стране. За полгода производство беспилотников увеличилось в 10 раз.

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