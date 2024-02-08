The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  79368 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  103737 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  108996 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  137876 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  154635 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  182863 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  234050 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252208 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233595 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252790 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

Украинские беспилотники-камикадзе, которые являются дешевыми, простыми в управлении и доказывают свою эффективность против российских войск и техники, названы журналом The Economist оружием будущего.

Война •   •  10948 просмотра
The Economist: украинские дроны-камикадзе - это оружие будущего

На Чернигов движется ракета - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, нацеленной на Чернигов, и воздушной активности вражеских тактических самолетов.

Война •   •  15414 просмотра
На Чернигов движется ракета - Воздушные силы

Совет Украина-НАТО проведет заседание 15 февраля в Брюсселе

Совет Украина-НАТО встретится 15 февраля в Брюсселе.

Политика •   •  17457 просмотра
Совет Украина-НАТО проведет заседание 15 февраля в Брюсселе

С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.

Спорт •   •  12851 просмотра
С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева

Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.

Политика •   •  17432 просмотра
Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской авиации над Черным морем.

Война •   •  15509 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.

Общество •   •  17860 просмотра
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается

АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов

АРМА подписало свой первый контракт о реализации арестованных 1200 тонн пшеницы.

Экономика •   •  14820 просмотра
АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов

Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп

Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.

Экономика •   •  16703 просмотра
Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп

В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.

Война •   •  14267 просмотра
В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет