Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров очертил основные достижения Армии дронов за год, среди которых - создание первых в мире рот ударных БпЛА, обучение пилотов и внедрение прозрачных закупок. Об этом Федоров написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Самое главное - произвели и законтрактовали сотни тысяч дронов. Сегодня на рынке работают более 200 компаний. Если год назад некоторые из них могли производить 100 дронов в месяц, то сейчас - десятки тысяч. Рынок дронов растет, и на это государство выделило рекордный бюджет - 40 миллиардов гривен. Их количество выросло не потому, что у нас война и "так исторически сложилось
Министр привел основные достижения за год:
- Убрана лишняя бюрократия - создали fast track для беспилотников, минус НДС на ввоз дронов и комплектующих, увеличили маржинальность для компаний до 25%. Это даже больше, чем в странах НАТО;
- Прозрачные и подотчетные закупки - каждый беспилотник проходит официальную экспертизу цены, у НАБУ есть доступ к системе онлайн-мониторинга закупок. Следующий шаг - запуск аукционов на массмаркет-дроны на закрытых модулях Прозоро;
- Создание первых в мире рот ударных БпЛА - подразделения в составе ВСУ, которые воюют только дронами - одни из самых эффективных бригад, которые выполняли много важных миссий в контрнаступлении, деоккупации территорий и их защите. Сейчас сформировано уже 67 ударных рот;
- Обучение пилотов - армия дронов привлекла донорские средства и обучила почти 20 тысяч операторов БпЛА. Военные проходили курсы в 33 частных школах. Также планируется масштабировать обучение пилотов в большую государственную программу.
"По треку РЭБа и наземных платформ мы проходим такой же путь. Смотрим на все проекты как полисимейкеры - как изменить процесс в корень, упростить процедуры. Такая стратегия - это последовательный подход, чтобы все желающие могли производить и заходить в ВСУ", - добавляет Федоров.
Он отмечает, что сейчас на фронте работают FPV-дроны, многоразовые ударные коптеры, "глаза" военных Mavic и Autel, самолеты-бомберы с дальним ренжем, которые системно наведываются в Россию, и морские дроны, которые держат акваторию моря".
Напомним
Согласно приказу Президента Украины Владимира Зеленского в Украине предлагается создать отдельный род войск, который будет работать в сфере беспилотников.
Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год
Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.
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