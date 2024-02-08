Перші у світі ударні роти БпЛА та навчання операторів: Федоров про досягнення Армії дронів за рік

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров окреслив основні досягнення Армії дронів за рік, серед яких - створення перших у світі рот ударних БпЛА, навчання пілотів та запровадження прозорих закупівель. Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Найголовніше - виробили й законтрактували сотні тисяч дронів. Сьогодні на ринку працюють понад 200 компаній. Якщо рік тому деякі з них могли виготовляти 100 дронів на місяць, то зараз - десятки тисяч. Ринок дронів росте, і на це держава виділила рекордний бюджет - 40 мільярдів гривень. Їх кількість зросла не тому, що в нас війна і "так історично склалося - написав Федоров.

Міністр навів основні досягнення за рік:

Прибрано зайву бюрократію - створили fast track для безпілотників, мінус ПДВ на ввезення дронів та комплектуючих, збільшили маржинальність для компаній до 25%. Це навіть більше, ніж у країнах НАТО;

Прозорі та підзвітні закупівлі - кожен безпілотник проходить офіційну експертизу ціни, у НАБУ є доступ до системи онлайн-моніторингу закупівель. Наступний крок - запуск аукціонів на масмаркет-дрони на закритих модулях Прозоро;



Створення перших у світі рот ударних БпЛА - підрозділи у складі ЗСУ, які воюють тільки дронами - одні з найефективніших бригад, які виконували багато важливих місій у контрнаступі, деокупації територій та їх захисті. Наразі сформовано вже 67 ударних рот;



Навчання пілотів - армія дронів залучила донорські кошти та навчила майже 20 тисяч операторів БпЛА. Військові проходили курси в 33 приватних школах. Також планується масштабувати навчання пілотів у велику державну програму.



"По треку РЕБу та наземних платформ ми проходимо такий самий шлях. Дивимося на всі проєкти як полісімейкери - як змінити процес у корінь, спростити процедури. Така стратегія - це послідовний підхід, щоб усі охочі могли виробляти і заходити в ЗСУ", - додає Федоров.

Він наголошує, що наразі на фронті працюють FPV-дрони, багаторазові ударні коптери, "очі" військових Mavic та Autel, літаки-бомбери з дальнім ренжем, які системно навідуються до росії, та морські дрони, що тримають акваторію моря".

Нагадаємо

Згідно з наказом Президента України Володимира Зеленського в Україні пропонується створити окремий рід військ, який працюватиме у сфері безпілотників.