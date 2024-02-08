Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии
Киев • УНН
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает УНН.
Детали
По его словам, динамика по использованию дронов оккупантами неутешительная - враг ежедневно увеличивает количество беспилотников.
Как отмечают наши бойцы, и вообще по динамике, которая происходит последние месяцы - использование дронов разного типа - это и FVP и MAVIC и различных дронов с боевой нагрузкой, оно растет чуть ли не ежемесячно
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По его словам, Силы обороны активно используют РЭБ чтобы противодействовать российским беспилотникам. В то же время это не единственный способ борьбы с российскими дронами.
Для того, чтобы противодействовать этому, используем РЭБ. Есть также наша работа по уничтожению соответствующих средств и у врага. Обычно, это дает возможность применять различные типы дронов и проводить другие задачи, которые позволяют нивелировать этот наступательный потенциал и уничтожать группы врага, которые применяют дроны против нас
Дополнение
Кроме того, военный отметил, что с каждым днем оккупанты становятся все опытнее в использовании дронов, однако учатся также и бойцы Сил обороны.
Действительно можно сказать, что враг учится и осваивает определенные скажем так элементы, которых у него раньше не было. Каждый день боевых действий он по сути дает что-то в использовании FVP-дронов, но к счастью и что-то новое, чтобы наши подразделения имели возможность им противодействовать
Напомним
Издание The Wall Street Journal пишет, что за последний год Украина перешла к производству собственных ударных дронов на примерно 200 заводах по всей стране. За полгода производство беспилотников увеличилось в 10 раз.
Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.
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