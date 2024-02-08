Окупанти все частіше використовують дрони на полі бою - речник Нацгвардії

російські війська з кожним днем все частіше використовують на полі бою різного типу дрони. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає УНН.

Деталі

За його словами, динаміка щодо використання дронів окупантами невтішна - ворог щодня збільшує кількість безпілотників.

Як відзначають наші бійці, і взагалі по динаміці, яка відбувається останні місяці - використання дронів різного типу - це і FVP і MAVIC і різних дронів з бойовим навантаженням, воно зростає чи не щомісяця

Росіяни планують навчити дітей у ТОТ збирати військові дрони

За його словами, Сили оборони активно використовують РЕБ аби протидіяти російським безпілотникам. Водночас це не єдиний спосіб боротьби з російськими дронами.

Для того, щоб протидіяти цьому, використовуємо РЕБ. Є також наша робота щодо знищення відповідних засобів і у ворога. Зазвичай, це дає можливість застосовувати різні типи дронів і проводити інші задачі, які дають змогу нівелювати цей наступальний потенціал і знищувати групи ворога, які застосовують дрони проти нас

Доповнення

Окрім того, військовий зазначив, що з кожним днем окупанти стають все досвідченіші у використанні дронів, проте навчаються також і бійці Сил оборони.

Дійсно можна сказати, що ворог вчиться і опановує певні скажімо так елементи, яких у нього раніше не було. Кожен день бойових дій він по суті дає щось у використанні FVP-дронів, але на щастя і щось нове, аби наші підрозділи мали змогу їм протидіяти