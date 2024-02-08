Окупанти все частіше використовують дрони на полі бою - речник Нацгвардії
Київ • УНН
російські війська з кожним днем все частіше використовують на полі бою різного типу дрони. Йдеться про FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.
російські війська з кожним днем все частіше використовують на полі бою різного типу дрони. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає УНН.
Деталі
За його словами, динаміка щодо використання дронів окупантами невтішна - ворог щодня збільшує кількість безпілотників.
Як відзначають наші бійці, і взагалі по динаміці, яка відбувається останні місяці - використання дронів різного типу - це і FVP і MAVIC і різних дронів з бойовим навантаженням, воно зростає чи не щомісяця
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За його словами, Сили оборони активно використовують РЕБ аби протидіяти російським безпілотникам. Водночас це не єдиний спосіб боротьби з російськими дронами.
Для того, щоб протидіяти цьому, використовуємо РЕБ. Є також наша робота щодо знищення відповідних засобів і у ворога. Зазвичай, це дає можливість застосовувати різні типи дронів і проводити інші задачі, які дають змогу нівелювати цей наступальний потенціал і знищувати групи ворога, які застосовують дрони проти нас
Доповнення
Окрім того, військовий зазначив, що з кожним днем окупанти стають все досвідченіші у використанні дронів, проте навчаються також і бійці Сил оборони.
Дійсно можна сказати, що ворог вчиться і опановує певні скажімо так елементи, яких у нього раніше не було. Кожен день бойових дій він по суті дає щось у використанні FVP-дронів, але на щастя і щось нове, аби наші підрозділи мали змогу їм протидіяти
Нагадаємо
Видання The Wall Street Journal пише, що за останній рік Україна перейшла до виробництва власних ударних дронів на приблизно 200 заводах по всій країні. За пів року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів.