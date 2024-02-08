The Economist: українські дрони-камікадзе - це зброя майбутнього

Прості, дешеві та точні дрони-камікадзе, які активно використовують Сили оборони України, це зброя майбутнього. Про це пише The Economist, передає УНН.

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Українські дрони, зокрема стали однією з тижневих обкладинок для Economist.

У виданні відзначають, що кількість використання FPV-дронів вздовж всієї лінії фронту зростає. Ці невеличкі дрони, що здатні проникнути у танк або бліндаж ворога, завдають значних втрат піхоті та бронетехніці.

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Окрім того, журналісти відзначили, що на відміну від артилерійських снарядів з gps-наведенням це проста, ефективна і неймовірно дешева зброя. Базові fpv-дрони революційно прості. Фактично це гоночні квадрокоптери, що оснащені вибухівкою і коштують всього кілька сотень доларів.

Водночас з об'єктивних причин вони наразі не можуть замінити артилерію. Так, FPV-дрони несуть невелику кількість вибухівки, мають доволі обмежену дальність і залежні від погодніх умов.

Попри це, такі безпілотники все одно можуть завдати великої шкоди. У виданні відзначають, що лише за один тиждень, минулої осені, українські безпілотники допомогли знищити 75 російських танків і 101 велику гармату

Фахівці The Economist також підкреслили, що сьогодні використання FPV-дронів обмежене через незначну кількість досвідчених пілотів та значну кількість РЕБ-ів на полі бою. Водночас Україна та росія вже шукають варіанти для розв'язання цієї проблеми.

Обидві країни активно експериментують з автономною навігацією та розпізнаванням цілей. Штучний інтелект доступний у споживчих дронах протягом багатьох років і швидко вдосконалюється.

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Доповнення

У виданні додають, що з огляду на те, як відбувається війна в Україні західні партнери Києва почали модернізацію власних армій. Зокрема, Пентагон вже розпочинає створення тисяч недорогих безпілотників і боєприпасів, здатних протистояти величезним силам Китаю.

Проте дешева та якісна зброя приваблює не лише військових. У The Economist кажуть, що навіть у М'янмі, де останніми днями повстанці розгромили урядові війська, добровольці можуть використовувати3d-принтери для виготовлення ключових компонентів та складання планерів у невеликих майстернях.

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Нагадаємо

Видання The Wall Street Journal пише, що за останній рік Україна перейшла до виробництва власних ударних дронів на приблизно 200 заводах по всій країні. За пів року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів.

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