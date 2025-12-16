"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след

Государственное предприятие "Дія" в августе 2025 года объявило тендер на закупку комплекса программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" с ожидаемой стоимостью 227,5 млн грн. Победителем стало ООО "ЛАН ТЕК" с предложением 225,891 млн грн. Такая значительная сумма закупки и снижение стоимости всего на 2 миллиона гривен от ожидаемой, привлекает внимание и заставляет более придирчиво присмотреться к участникам торгов, пишет УНН.

Сотни миллионов за две недели: как проводили тендер "Дії"

Объявление об открытых торгах ГП "Дія" обнародовало 7 августа 2025 года. Предметом закупки стал комплекс программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" с ожидаемой стоимостью 227 525 000 грн. Конечный срок подачи тендерных предложений, с учетом изменений в документации, установили 19 августа, то есть всего 12 календарных дней.

Для обычной закупки это могло бы быть формальностью, однако в этом случае речь идет о сверхсложном высокотехнологичном комплексе: серверное оборудование, специализированные графические ускорители, сетевая инфраструктура, хранилища данных, программное обеспечение для управления вычислительными кластерами и, вероятно, кастомная интеграция.

Очевидно, что техническая сложность предмета торгов и слишком сжатые сроки сузили возможность участия в тендере и создали привилегированные условия для победителя. Кстати, нельзя исключать и того, что ООО "ЛАН ТЕК" могло иметь доступ к информации о подготовке тендера и смогло заранее подготовиться.

Ведь, согласно тендерным требованиям, участвовать в торгах могли компании, имеющие подтвержденный высокий уровень партнерства с производителями серверного оборудования; специализированные сертификаты у персонала; а также письма-подтверждения от производителей ключевых компонентов, в том числе с глобальными корпорациями вроде Nvidia.

Формально это выглядит как забота о качестве. Фактически же такие жесткие требования – это классический инструмент сужения конкуренции и обеспечения победы заранее выбранной компании. Потому что если требования формировались под конкретную компанию, то другие потенциальные участники не успели бы собрать необходимый пакет документов.

Официально в торгах участвовало несколько компаний, а победитель ООО "ЛАН ТЕК" подал самое низкое предложение: 225 891 000 грн. На втором месте было ООО "НЕТВЕЙВ" с ценовым предложением всего на 52 787 грн выше, чем у победителя. Для закупки на более чем 225 млн грн такая разница в ценовом предложении выглядит скорее символической, чем реальной попыткой побороться за лот. Поэтому складывается впечатление, что торги были формальными.

В итоге 5 сентября 2025 года между ГП "Дія" (покупатель) и ООО "ЛАН ТЕК" (поставщик) был заключен договор №9051/25 со сроком действия до 31 декабря 2026 года.

"ЛАН ТЕК" и "Лантек": след от Одесского порта до мегаконтракта "Дії"

Директором ООО "ЛАН ТЕК" является Сергей Финашкин. Конечный бенефициар – Олег Литвин из Одессы. Этот же предприниматель является учредителем, бенефициаром и руководителем частного предприятия "Лантек", которое также неоднократно участвовало в государственных ИТ-закупках.

ЧП "Лантек" неоднократно попадало в поле зрения журналистов. Например, по данным СМИ, суд в Измаиле рассматривает дело о закупке портом компьютерной техники по завышенным ценам. По мнению следствия, предприятие вероятно переплатило более 983 тыс. грн после того, как должностное лицо без анализа рынка согласовало коммерческое предложение ЧП "Лантек". Но, несмотря на уголовное производство, фирма в течение 2025 года заключила другие контракты более чем на 131 млн грн.

Компания "Лантек" также упоминалась в расследовании программы "Наши деньги" в 2021 году. По данным журналистов, Госстат заказал обновление программного обеспечения и цифровых карт для переписи населения на почти 30 млн грн, выполнение части работ стоимостью 2,75 млн грн поручили именно ЧП "Лантек", причем в режиме дополнительных аналогичных услуг на фоне уже имеющихся договоров.

Так что уже не впервые компания Олега Литвина выигрывает многомиллионные тендеры на ИТ-услуги и оборудование, при этом по меньшей мере в одном случае правоохранители прямо говорят о вероятном завышении стоимости почти на миллион гривен. На этом фоне победа связанного с тем же бенефициаром ООО "ЛАН ТЕК" в одном из крупнейших тендеров "Дії" выглядит не случайной, а логическим продолжением истории доступа к "цифровым" бюджетным потокам.

ИП "И-АР-СИ", ERC групповые схемы на миллиарды и связи с россией

На горизонте этой истории появляется еще один игрок – иностранное предприятие "И-АР-СИ". Формально оно не является стороной договора с ГП "ДІЯ". Однако, по информации источников УНН, после получения 30% предоплаты по контракту ООО "Лан Тек" перевело все средства группе компаний "И-АР-СИ".

В ряде уголовных производств это иностранное предприятие фигурирует как "прокладка" в цепи поставок ИТ-оборудования для государственных органов для завышения цен, и как инструмент "обналичивания" средств.

По регистрационным данным, ИП "И-АР-СИ" контролируется австрийской "ERC Holding GmbH" (90%) и украинским венчурным фондом "Форинт" (10%). Бенефициары – Сергей Артюх, Леонид Стольников, Андрей Дегода.

"И-АР-СИ" в 2019 году входило в рейтинг 200 крупнейших компаний Украины по доходам как один из ключевых игроков на рынке дистрибуции электроники.

Фактически "И-АР-СИ" является центральной компанией ERC – группа компаний в области дистрибуции компьютерной и офисной техники, программного обеспечения, цифровой фото и видео техники и т.д. В розничной торговле компания представлена брендом MOYO (ООО "НРП"). В состав группы также входят ЧАО "ЕВРОТЕРМИНАЛ" и АО "АльтБанк".

Бенефициарами большинства компаний являются упомянутые Артюх, Стольников и Андрей Дегода. В то же время в СМИ ERC называют бизнесом братьев Дегод - Андрея и Александра.

Стоит отметить, что часть компаний из группы ERC уже оказывалась в центре скандалов. Их обвиняли в уклонении от уплаты налогов, в торговле бытовой техникой через частную "газовую" компанию, связанную с НАК "Нафтогаз Украины".

Кстати, магазин бытовой техники с "наклейкой" "Нафтогаза" работает и сейчас. А появился он в период, когда НАК "Нафтогаз Украины" руководил Алексей Чернышов, подозреваемый по делу "Мидас" о коррупции в энергетике.

Интересно, что кроме Сергея Артюха и Леонида Стольникова среди владельцев "АльтБанка", который входит в группу ERC, был некий Волох Игорь Олегович. Кроме украинского гражданства, он имел еще и гражданство Кипра и беларуси.

Игорь Волох с 2005 по 2007 годы был заместителем председателя правления Райффайзен Банк Аваль. В 2007-2014 годах работал первым заместителем председателя правления Универсал Банка, а с 2016 года возглавил правление Неос Банка, последний в итоге стал "АльтБанком", когда Дегода и его партнеры выкупили банк у Михаила Фридмана. С 21 декабря 2020 года Игорь Волох освобожден от должности председателя правления по собственному желанию, но еще некоторое время он оставался совладельцем банка. По состоянию на сейчас Волоха уже нет среди владельцев, имеющих пакеты акций более 5%.

В свою очередь иностранное предприятие ИП "И-АР-СИ" фигурирует в семи уголовных производствах, среди прочего открытых по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В материалах суда компания прямо описывается как "прокладка" в схемах хищения бюджетных средств на ИТ-тендерах. Например, в уголовном производстве № 42023000000000246 от 17.02.2023 по хищению 10 млн грн на тендерах на ИТ-услуги и оборудование для детской больницы "Охматдет" следователи указывают, что цена оборудования завышалась на 20–60%, а часть техники закупалась "контрабандным путем" и реализовывалась далее через ИП "И-АР-СИ", которое обеспечивало конвертацию средств в наличные и продажу "схемного" НДС-кредита.

"Также установлено, что в период 2020-2022 годов на счета ИП "И-АР-СИ" указанными СХД было перечислено около 30 млн грн, из которых, около 20 млн грн конвертировано в наличные путем осуществления бестоварных операций", - говорится в одном из решений суда.

Иностранное предприятие также фигурирует в деле № 42023000000000108 в отношении одного из дистрибьюторов техники Apple в Украину. Уголовное производство связано с вероятной подделкой отчетности с целью уклонения от уплаты налогов. Здесь ИП "И-АР-СИ" снова фигурирует как крупный поставщик, через которого проходят сотни миллионов гривен оборота с явной подменой номенклатуры и бестоварными операциями.

Еще одно производство № 52022000000000243, в котором фигурирует "И-АР-СИ", расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в отношении ГП "Центр государственного земельного кадастра" и ООО "Компания КИТ". По данным следствия серверы были куплены у иностранного продавца за около 3,7–3,45 млн грн, перепроданы ИП "И-АР-СИ" с наценкой в 35%, а затем их закупило ГП "Центр ГЗК" уже с маржой более 279–412% на каждой единице оборудования.

"И-АР-СИ" также фигурирует в уголовном производстве №42021140000000229 по завладению государственными средствами должностными лицами Государственного предприятия "Международный аэропорт Львов "имени Даниила Галицкого" на тендере по закупке ИТ-оборудования. ИП "И-АР-СИ" фигурирует как прокладка в цепи поставок.

Так что схема везде одинакова: группа связанных между собой ИТ-компаний выходит на государственные тендеры, искусственно сужает конкуренцию, завышает цены, а в цепи поставок обязательно появляется "прокладка", через которую выводятся сверхприбыли и формируются фиктивные НДС-кредиты.

Российский шлейф и риски для критической инфраструктуры

Самое интересное, что иностранное предприятие "И-АР-СИ" может не только наносить государству финансовый ущерб в виде неуплаты налогов, но и нести серьезную угрозу национальной безопасности.

Как уже понятно, эту иностранную компанию интересуют подряды исключительно с государственными предприятиями. А что если эти государственные предприятия критические? А что если эту компанию они интересуют исключительно в контексте доступа к важной информации? А что если эта информация дальше может попасть врагу – Российской Федерации?

Главное следственное управление СБУ с 2021 по 2024 год расследовало уголовное производство № 42021000000000647, в котором фигурируют российские коммерческие структуры "группа Борлас" и ЗАО "РДТЕХ". По версии следствия, через дочерние украинские компании – ООО "РДТЕХ", "БСС Украина", "ОС Консалтинг" и другие – они внедряли и сопровождали программно-аппаратные решения для НБУ, Минфина, Ощадбанка, центральных органов власти.

"Имеющаяся информация указывает, что АО "РДТЕХ" может осуществлять удаленный доступ к корпоративным серверам группы связанных субъектов хозяйственной деятельности ООО "РДТЕХ", ООО "ОС Консалтинг", ООО "БСС Украины", в том числе задействованных для технической поддержки программно-аппаратного обеспечения, интегрированного в информационно-телекоммуникационных системах государственных учреждений, правоохранительных органов, операторов телекоммуникаций, банковских учреждениях и т.д., в которых циркулирует информация с ограниченным доступом, требование по защите которой установлено действующим законодательством Украины. Кроме того, должностные лица ООО "РДТЕХ", ООО "ОС Консалтинг", ООО "БСС Украины" путем использования специального программного обеспечения через сеть Интернет, под предлогом проведения технических работ и обслуживания, периодически получают доступ к информационным системам вышеуказанных учреждений", - говорится в материалах суда.

Следователи указывают, что такой доступ к базам данных и информационно-телекоммуникационным системам критической инфраструктуры позволял российской стороне получать конфиденциальную информацию, в том числе в интересах правоохранительных органов рф, и одновременно тенизировать украинскую экономику через сеть "фиктивных" контрагентов. В конце концов дело закрыли, но интересно, что среди "прокладок", о которых говорят следователи, есть и ИП "И-АР-СИ".

На этом фоне история с "Суверенной фабрикой искусственного интеллекта" приобретает новую окраску, ведь речь идет не просто о закупке очередной партии серверов, а об основе государственного AI-кластера, который будет обрабатывать огромные массивы данных украинцев, бизнеса и государства.

Очевидно, что если в цепи внедрения таких систем оказываются компании с российским шлейфом или структуры, которые правоохранители уже подозревают в схемах вывода средств, это создает не только коррупционные риски, но и прямую угрозу безопасности государства.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявлял, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными около 20 млн украинцев.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал заявление своего коллеги Александра Федиенко об утечке данных около 20 млн украинцев, заявив, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк. В самой "Дії" опровергли информацию об утечках данных.