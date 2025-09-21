Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації заявило, що поширені файли - це фальсифікація.
В Мінцифрі коментуючи інформацію про можливий "злив" даних близько 20 млн українців, заявили, що поширені файли - це фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Про це заявив заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов, передає УНН.
Деталі
Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно - опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману
Балашов заявив, що Мінцифри розцінює поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів.
Вкотре наголошуємо: "Дія" не зберігає персональних даних - система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.У підтвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код Дії. Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян
Контекст
Раніше нардеп Олександр Федієнко заявляв, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними близько 20 млн українців.
Нардеп Ярослав Желєзняк прокоментував заяву свого колеги Олександра Федієнка про витік даних близько 20 млн українців, заявивши, що це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків.