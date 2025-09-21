$41.250.00
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Міністерство цифрової трансформації заявило, що поширені файли - це фальсифікація.

Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося

В Мінцифрі коментуючи інформацію про можливий "злив" даних близько 20 млн українців, заявили, що поширені файли - це фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Про це заявив заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов, передає УНН.

Деталі

Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно - опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману

- пояснили в Мінцифрі.

Балашов заявив, що Мінцифри розцінює поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів.

Вкотре наголошуємо: "Дія" не зберігає персональних даних - система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.У підтвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код Дії. Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян

- зазначив Балашов.

Контекст

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявляв, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними близько 20 млн українців.

Нардеп Ярослав Желєзняк прокоментував заяву свого колеги Олександра Федієнка про витік даних близько 20 млн українців, заявивши, що це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків.

Анна Мурашко

СуспільствоТехнології
Ярослав Железняк