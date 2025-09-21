$41.250.00
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
05:00 • 12865 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 26860 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 41544 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 60106 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 72361 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 58974 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 54900 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 48157 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 62886 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ
Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
05:00 • 12866 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 22362 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 60107 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 72361 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 74175 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Китай
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 62886 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 74175 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 33821 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 35178 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 37219 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
ТикТок
Хранитель
Х-101

Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Министерство цифровой трансформации заявило, что распространенные файлы – это фальсификация.

Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло

В Минцифры, комментируя информацию о возможном "сливе" данных около 20 млн украинцев, заявили, что распространенные файлы - это фальсификация и не исходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки. Об этом заявил заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам Виталий Балашов, передает УНН.

Детали

После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не исходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки. Конкретно - опубликованные файлы это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение

- пояснили в Минцифры.

Балашов заявил, что Минцифры расценивает распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам.

В очередной раз подчеркиваем: "Дія" не хранит персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале. В подтверждение этого - в марте 2024 года был обнародован код Дії. Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан

- отметил Балашов.

Контекст

Ранее нардеп Александр Федиенко заявлял, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными около 20 млн украинцев.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал заявление своего коллеги Александра Федиенко об утечке данных около 20 млн украинцев, заявив, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк.

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
Ярослав Железняк