Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло

В Минцифры, комментируя информацию о возможном "сливе" данных около 20 млн украинцев, заявили, что распространенные файлы - это фальсификация и не исходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки. Об этом заявил заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам Виталий Балашов, передает УНН.

Детали

После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не исходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки. Конкретно - опубликованные файлы это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение - пояснили в Минцифры.

Балашов заявил, что Минцифры расценивает распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам.

В очередной раз подчеркиваем: "Дія" не хранит персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале. В подтверждение этого - в марте 2024 года был обнародован код Дії. Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан - отметил Балашов.

Контекст

Ранее нардеп Александр Федиенко заявлял, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными около 20 млн украинцев.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал заявление своего коллеги Александра Федиенко об утечке данных около 20 млн украинцев, заявив, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк.