У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про виявлення у відкритому доступі файлу з персональними даними близько 20 мільйонів українців. Інформація про це була опублікована ним у Facebook.

У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко

У відкритому доступі виявили файл з персональними даними близько 20 млн українців. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у Facebook, пише УНН.

Деталі

У мережі зʼявився архів де зібрані дані громадян з назвою diia_users_db_2025.zip....Щодо інформації, яка зараз в цьому файлі. По факту вона і так є в публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі "приблизно" 20 000 000 строк. Поки той файл що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші… 

- написав Федієнко.

Федієнко нагадав про основні правила кібергігієни:

  • фінансовий номер не повинен бути публічним. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому, банківська картка, соціальні мережі, месенджери, краще так не робити;
    • ідеально коли на кожен додаток який потребує для підтвердження номер (куди прийде sms) мати окремі номери;
      • електронні адреси. Встановіть стійкий до перебору пароль, двофакторна автентифікація. Звісно ваша поштова скринька, також не повинна ніяк перетинатись з номером мобільного телефону;
        • не виключаю що буде багато фішингу, судячи з прикладу він вже відбувається. Подбайте про це, особливо телеграм хто користується. Не забувайте перевіряти, в розділі пристрої чи ніхто до вас вже не підключився.

          Що варто зробити оперативно:

          • де у вас є привʼязка до номера телефону, електронної скриньки, замінити пароль;
            • скрізь встановити двофакторну ідентифікацію;
              • за можливості, змінити фінансові номери.

                Доповнення

                Нотаріальна палата України заявила 18 вересня, що стався витік даних українців під час тестування "е-Нотаріату".

                В Мінцифрі заявили згодом, що інформація про "злив" персональних даних українців з "е-Нотаріату" під час тестування системи не відповідає дійсності.

                Анна Мурашко

                СуспільствоКримінал та НПТехнології