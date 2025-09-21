У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко
Київ • УНН
Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про виявлення у відкритому доступі файлу з персональними даними близько 20 мільйонів українців. Інформація про це була опублікована ним у Facebook.
Деталі
У мережі зʼявився архів де зібрані дані громадян з назвою diia_users_db_2025.zip....Щодо інформації, яка зараз в цьому файлі. По факту вона і так є в публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі "приблизно" 20 000 000 строк. Поки той файл що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші…
Федієнко нагадав про основні правила кібергігієни:
- фінансовий номер не повинен бути публічним. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому, банківська картка, соціальні мережі, месенджери, краще так не робити;
- ідеально коли на кожен додаток який потребує для підтвердження номер (куди прийде sms) мати окремі номери;
- електронні адреси. Встановіть стійкий до перебору пароль, двофакторна автентифікація. Звісно ваша поштова скринька, також не повинна ніяк перетинатись з номером мобільного телефону;
- не виключаю що буде багато фішингу, судячи з прикладу він вже відбувається. Подбайте про це, особливо телеграм хто користується. Не забувайте перевіряти, в розділі пристрої чи ніхто до вас вже не підключився.
Що варто зробити оперативно:
- де у вас є привʼязка до номера телефону, електронної скриньки, замінити пароль;
- скрізь встановити двофакторну ідентифікацію;
- за можливості, змінити фінансові номери.
Доповнення
Нотаріальна палата України заявила 18 вересня, що стався витік даних українців під час тестування "е-Нотаріату".
В Мінцифрі заявили згодом, що інформація про "злив" персональних даних українців з "е-Нотаріату" під час тестування системи не відповідає дійсності.