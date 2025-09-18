$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 10527 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 8334 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 9600 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 17152 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12988 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39031 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41894 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32582 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31427 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Витік даних українців стався під час тестування е-нотаріату

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Під час тестування е-нотаріату стався витік даних українців. У відкритому доступі опинилися довіреності, заповіти та супровідні документи.

Витік даних українців стався під час тестування е-нотаріату

У четвер, 18 вересня, стався витік даних українців під час тестування е-нотаріату: у відкритому доступі дані про довіреності, заповіти та супровідні документи. Про це повідомила Нотаріальна палата України, передає УНН.

Деталі

В Нотаріальній палаті України назвали ситуацію грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян. Там звернулися до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи е-нотаріату.

НПУ висловлює свою готовність долучитися до опрацювання усіх  пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації  щодо питань, які пов’язані із учбовою версією тестування е-нотаріату. Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи е-нотаріату

- заявили в палаті.

Нагадаємо

Міністерство розвитку громад та територій офіційно спростувало інформацію про кібератаку на платформу DREAM. Там заявили, що витоку даних не було, а "злита" інформація є публічною.

Євген Устименко

СуспільствоТехнологіїПодії