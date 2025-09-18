Витік даних українців стався під час тестування е-нотаріату

У четвер, 18 вересня, стався витік даних українців під час тестування е-нотаріату: у відкритому доступі дані про довіреності, заповіти та супровідні документи. Про це повідомила Нотаріальна палата України, передає УНН.

Деталі

В Нотаріальній палаті України назвали ситуацію грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян. Там звернулися до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи е-нотаріату.

НПУ висловлює свою готовність долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов’язані із учбовою версією тестування е-нотаріату. Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи е-нотаріату - заявили в палаті.

Нагадаємо

Міністерство розвитку громад та територій офіційно спростувало інформацію про кібератаку на платформу DREAM. Там заявили, що витоку даних не було, а "злита" інформація є публічною.