Утечка данных украинцев произошла во время тестирования е-нотариата

В четверг, 18 сентября, произошла утечка данных украинцев во время тестирования е-нотариата: в открытом доступе данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах. Об этом сообщила Нотариальная палата Украины, передает УНН.

Подробности

В Нотариальной палате Украины назвали ситуацию грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан. Там обратились к первому вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановкой тестирования системы е-нотариата.

НПУ выражает свою готовность присоединиться к проработке всех предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования е-нотариата. Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы е-нотариата - заявили в палате.

Напомним

Министерство развития общин и территорий официально опровергло информацию о кибератаке на платформу DREAM. Там заявили, что утечки данных не было, а "слитая" информация является публичной.