Мінрозвитку спростовує "злам" системи DREAM російськими хакерами

Міністерство розвитку громад та територій офіційно заявило, що інформація про нібито кібератаку на цифрову платформу DREAM є неправдивою та має ознаки російської дезінформації. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, пише УНН.

За даними відомства, жодних випадків несанкціонованого доступу чи витоку даних не було. Усі файли, які пропагандисти намагаються видати за "злиту інформацію", насправді є відкритими й доступними для кожного користувача на офіційному порталі системи.

Жодного несанкціонованого доступу чи витоку даних не відбулося. Інформація, яку російські хакери намагаються видати за вкрадену, є повністю публічною і доступною для кожного користувача на офіційному сайті системи

DREAM – це ключова цифрова платформа для управління публічними інвестиціями, яка працює на принципах прозорості та підзвітності. Її відкриті дані широко використовують журналісти, громадські організації та аналітики, а також міжнародні партнери, що підтримують Україну у процесі відбудови.

Випадки, коли агресор намагається видати публічну інформацію за результати кібератак, вже траплялися – зокрема щодо систем ProZorro. Це типова тактика для дискредитації цифрових досягнень України та підриву довіри до державних інституцій