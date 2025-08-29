$41.260.06
Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Мінрозвитку спростовує "злам" системи DREAM російськими хакерами

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністерство розвитку громад та територій спростувало інформацію про кібератаку на платформу DREAM. Заявлено, що витоку даних не було, а "злита" інформація є публічною.

Мінрозвитку спростовує "злам" системи DREAM російськими хакерами

Міністерство розвитку громад та територій офіційно заявило, що інформація про нібито кібератаку на цифрову платформу DREAM є неправдивою та має ознаки російської дезінформації. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, жодних випадків несанкціонованого доступу чи витоку даних не було. Усі файли, які пропагандисти намагаються видати за "злиту інформацію", насправді є відкритими й доступними для кожного користувача на офіційному порталі системи.

Жодного несанкціонованого доступу чи витоку даних не відбулося. Інформація, яку російські хакери намагаються видати за вкрадену, є повністю публічною і доступною для кожного користувача на офіційному сайті системи

- повідомили у відомстві.

DREAM – це ключова цифрова платформа для управління публічними інвестиціями, яка працює на принципах прозорості та підзвітності. Її відкриті дані широко використовують журналісти, громадські організації та аналітики, а також міжнародні партнери, що підтримують Україну у процесі відбудови.

Випадки, коли агресор намагається видати публічну інформацію за результати кібератак, вже траплялися – зокрема щодо систем ProZorro. Це типова тактика для дискредитації цифрових досягнень України та підриву довіри до державних інституцій

- наголосили у Мінрозвитку.

У міністерстві підкреслили, що прозоре управління фінансами та публічними інвестиціями є однією з ключових вимог для вступу України до ЄС. Саме завдяки DREAM українська влада демонструє відданість принципам відкритості та сучасним стандартам державного управління.

Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф27.08.25, 17:30 • 3884 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Європейський Союз
Україна